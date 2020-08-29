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Главные новости пятницы и ночи: КС и Сытник, Новые Санжары 2

Суббота, 29 августа 2020, 08:00

КС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным, разгневанные жители Умани не пускали хасидов к могиле цадика Нахмана — актуальные новости 28 августа.

О Сытнике

Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

О Новых Санжарах 2

Местные жители Умани в ночь на 28 августа вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана.

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Темы: коронавирус


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