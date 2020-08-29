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У Києві найбільше хворих на COVID-19 виявили в Дарницькому районі

Субота, 29 серпня 2020, 11:04
У Києві найбільше хворих на COVID-19 виявили в Дарницькому районі
Укрінформ

За минулу добу, 28 серпня, у Києві коронавірус виявили у 265 людей, 6 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Серед осіб, які захворіли за минулу добу, 129 жінок віком від 19 до 78 років, 117 чоловіків віком від 19 до 81 рокiв, 10 дівчаток від 4 до 17 років та 9 хлопчиків від 2 до 12 років.

Захворіли, зокрема, і 11 медиків.

До лікарень столиці потрапили 48 пацієнтів.

 

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 50, у Дніпровському – 40 та в Деснянському районі – 34 випадки.

Всього з початку пандемії у Києві 12984 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 193 летальних випадки і 4229 одужань.

Що передувало: 27 серпня коронавірус виявили у 251 мешканця столиці, дев'ять хворих померли.

За минулу добу, 28 серпня, в Україні зафіксовано 2481 випадок коронавірусу, 41 хворий помер і 1055 – одужали.

Українська правда

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Теми: коронавірусВіталій КличкоКиїв
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