В Киеве больше всего больных COVID-19 обнаружили в Дарницком районе

За прошедшие сутки, 28 августа, в Киеве коронавирус обнаружили у 265 человек, 6 заболевших скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди заболевших за минувшие сутки 129 женщин в возрасте от 19 до 78 лет, 117 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет, 10 девочек от 4 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 до 12 лет.

Заболели, в том числе, и 11 медиков.

В больницы столицы попали 48 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 50, в Днепровском – 40 и в Деснянском районе – 34 случая.

Всего с начала пандемии в Киеве 12984 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 193 летальных случая и 4229 выздоровлений.

Что предшествовало: 27 августа коронавирус обнаружили у 251 жителя столицы, девять больных умерли.

За прошедшие сутки, 28 августа, в Украине зафиксировано 2481 случай коронавируса, 41 больной умер и 1055 – выздоровели.