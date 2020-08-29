Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве больше всего больных COVID-19 обнаружили в Дарницком районе

Суббота, 29 августа 2020, 11:04
Укринформ

За прошедшие сутки, 28 августа, в Киеве коронавирус обнаружили у 265 человек, 6 заболевших скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди заболевших за минувшие сутки 129 женщин в возрасте от 19 до 78 лет, 117 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет, 10 девочек от 4 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 до 12 лет.

Заболели, в том числе, и 11 медиков.

В больницы столицы попали 48 пациентов.

 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 50, в Днепровском – 40 и в Деснянском районе – 34 случая.

Всего с начала пандемии в Киеве 12984 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 193 летальных случая и 4229 выздоровлений.

Что предшествовало: 27 августа коронавирус обнаружили у 251 жителя столицы, девять больных умерли.

За прошедшие сутки, 28 августа, в Украине зафиксировано 2481 случай коронавируса, 41 больной умер и 1055 – выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирусВиталий КличкоКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус в Украине: снова антирекорд

МИД Беларуси винит Киев в паузе в двусторонних отношениях

ФотоПолиция начала расследовать уничтожение авто нардепа от "Слуги народа"

Новости 28 августа: КС и Сытник, Новые Санжары 2

обновленоКС признал ограничение зарплат чиновников во время карантина незаконным

КС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным

Все новости...
коронавирус
За неделю активных больных COVID-19 стало почти на 10 тысяч больше
Коронавирус в Украине: снова антирекорд
Главные новости пятницы и ночи: КС и Сытник, Новые Санжары 2
Последние новости
11:32
Зеленский о преступлениях войны: Правоохранители должны показать результат
11:16
В Турции на 238 день голодовки умерла правозащитница: реакция ЕС
11:04
В Киеве больше всего больных COVID-19 обнаружили в Дарницком районе
10:27
Ишингер объявил о конце стратегического партнерства Германии с РФ
10:25
Coca-Cola сократит 4000 рабочих мест
09:56
На выходных в Украине – жара до +35°
09:14
За неделю активных больных COVID-19 стало почти на 10 тысяч больше
09:09
Венгрия закрывает все границы для иностранцев
08:44
Коронавирус в Украине: снова антирекорд
08:27
МИД Беларуси винит Киев в паузе в двусторонних отношениях
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!