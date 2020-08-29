Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве больше всего больных COVID-19 обнаружили в Дарницком районе

Суббота, 29 августа 2020, 11:04
В Киеве больше всего больных COVID-19 обнаружили в Дарницком районе
Укринформ

За прошедшие сутки, 28 августа, в Киеве коронавирус обнаружили у 265 человек, 6 заболевших скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди заболевших за минувшие сутки 129 женщин в возрасте от 19 до 78 лет, 117 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет, 10 девочек от 4 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 до 12 лет.

Заболели, в том числе, и 11 медиков.

В больницы столицы попали 48 пациентов.

 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 50, в Днепровском – 40 и в Деснянском районе – 34 случая.

Всего с начала пандемии в Киеве 12984 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 193 летальных случая и 4229 выздоровлений.

Что предшествовало: 27 августа коронавирус обнаружили у 251 жителя столицы, девять больных умерли.

За прошедшие сутки, 28 августа, в Украине зафиксировано 2481 случай коронавируса, 41 больной умер и 1055 – выздоровели.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусВиталий КличкоКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
Все новости...
Реклама: