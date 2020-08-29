Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавірус в Україні: знову антирекорд

Субота, 29 серпня 2020, 08:44

За минулу добу, 28 серпня, в Україні зафіксовано 2481 випадок коронавірусу, 41 хворий помер і 1055 – одужали.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше хворих (265) виявлено у Києві. 247 випадків коронавірусу зафіксовано в Харківській області, 227 – у Тернопільській, 190 – у Львівській, 182 – в Івано-Франківській.

Найбільше летальних випадків за добу сталося у Києві – тут від COVID-19 померло 6 людей. Іще по 5 смертей зафіксовано у Львівській та Закарпатській областях, 4 – в Івано-Франківській, 3 – в Одеській.

Що передувало: 27 серпня в Україні було діагностовано 2 438 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 48 хворих померли, 866 людини одужали. Це був попередній антирекорд за кількістю нових випадків захворювання на добу. 

Кабінет міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року, посиливши деякі обмеження.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 27 серпня оновила зони епідемічної небезпеки, що впливають на карантинні правила у регіонах, районах та містах.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив: якщо громадяни не будуть дотримуватися правил карантину, до 25 жовтня кількість випадків зараження COVID-19 в Україіні досягне 360 тисяч, тоді як зараз ця цифра наближається до 115 тисяч.

Читайте також: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус в Україні: знову антирекорд

МЗС Білорусі винуватить Київ у паузі в двосторонніх відносинах

ФотоПоліція почала розслідувати знищення авто нардепа від "Слуги народу"

Новини 28 серпня: КС та Ситник, Нові Санжари 2

оновленоКС визнав обмеження зарплат чиновників під час карантину незаконним

КС визнав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним

Усі новини...
коронавірус
Головні новини п’ятниці і ночі: КС та Ситник, Нові Санжари 2
Прикордонний стан
Україна вже на 26-му місці в світі по кількості випадків коронавірусу
Останні новини
09:14
За тиждень активних хворих на COVID-19 стало майже на 10 тисяч більше
09:09
Угорщина закриває всі кордони для іноземців
08:44
Коронавірус в Україні: знову антирекорд
08:27
МЗС Білорусі винуватить Київ у паузі в двосторонніх відносинах
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: КС та Ситник, Нові Санжари 2
07:15
ООС: Обстрілів з боку противника не зафіксовано
06:18
ФотоПоліція почала розслідувати знищення авто нардепа від "Слуги народу"
05:07
У Мінську затримали ще одного члена Координаційної ради
03:33
Україна вже на 26-му місці в світі по кількості випадків коронавірусу
01:40
В Рівненській області з початку пандемії коронавірус діагностували у 9000 людей
Усі новини...