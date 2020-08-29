Коронавірус в Україні: знову антирекорд

За минулу добу, 28 серпня, в Україні зафіксовано 2481 випадок коронавірусу, 41 хворий помер і 1055 – одужали.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Деталі: Найбільше хворих (265) виявлено у Києві. 247 випадків коронавірусу зафіксовано в Харківській області, 227 – у Тернопільській, 190 – у Львівській, 182 – в Івано-Франківській.

Найбільше летальних випадків за добу сталося у Києві – тут від COVID-19 померло 6 людей. Іще по 5 смертей зафіксовано у Львівській та Закарпатській областях, 4 – в Івано-Франківській, 3 – в Одеській.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що минулої доби було госпіталізовано 450 осіб.

За добу проведено 42 828 тестувань, із них 22 469 методом ПЛР і 20 359 методом ІФА.

Що передувало: 27 серпня в Україні було діагностовано 2 438 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 48 хворих померли, 866 людини одужали. Це був попередній антирекорд за кількістю нових випадків захворювання на добу.

Кабінет міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року, посиливши деякі обмеження.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 27 серпня оновила зони епідемічної небезпеки, що впливають на карантинні правила у регіонах, районах та містах.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив: якщо громадяни не будуть дотримуватися правил карантину, до 25 жовтня кількість випадків зараження COVID-19 в Україіні досягне 360 тисяч, тоді як зараз ця цифра наближається до 115 тисяч.

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