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У Зеленського прокоментували рішення КС щодо директора НАБУ

Субота, 29 серпня 2020, 13:28
У Зеленського прокоментували рішення КС щодо директора НАБУ
Артем Ситник

Офіс президента очікує від "виконувача обов'язків директора НАБУ" ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на конкурсі нового керівника Бюро.

Джерело: коментар Офісу президента щодо рішення Конституційного Суду про неконституційність указу експрезидента Петра Порошенка про призначення директора НАБУ

Дослівно: "У зв'язку з цим рішенням Конституційного Суду та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором Бюро ми чекаємо від виконувача його обов'язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника.

Не сумніваємось також, що директорат НАБУ організує роботу сьогодні так, щоб були враховані всі нові правові обставини, а оперативна та слідча діяльність не зупинялася у зв'язку з уточненням організаційної структури та її узгодженням з Конституцією України".

Деталі: В Офісі президента заявили, що беруть до відома рішення КС про неконституційність указу Порошенка про призначення директора НАБУ.

Там додали, що це питання – "цілковито компетенція Конституційного Суду".

Дослівно: "Згідно з цим рішенням, як ми його розуміємо, судді констатували, що непродумана, поспішна, а часто – спекулятивна тодішня практика кадрових призначень, яка йшла урозріз з Конституцією України при формуванні найважливішого елемента антикорупційної архітектури в країні, призвела до необхідності ухвалити конкретне правове рішення про неконституційність.

Розуміємо також, що КС дає оцінку саме тодішнім управлінським рішенням щодо кадрових призначень, а не оцінку якості роботи самого органу".

Що передувало: 28 серпня Конституційний Суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.

У НАБУ назвали рІшення КС політично вмотивованим.

Передісторія: 

  • У травні стало відомо, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський та ще пів сотні народних обранців просять Конституційний суд визнати призначення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника неконституційним.
  • У поданні нардепів йшлося про те, що питання про призначення директора НАБУ вийшло за конституційні повноваження президента і Петро Порошенко, призначаючи Ситника, вийшов за межі своєї компетенції.

Українська правда
Теми: НАБУОфіс президента
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