НАБУ: Рішення КСУ щодо Ситника є політично вмотивованим

Національне антикорупційне бюро зазначило, що рІшення Конституційного суду про неконституційність призначення Артема Ситника директором НАБУ є політично вмотивованим.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюдення так званих "плівок ОАСК", на яких задокументовано розмови щодо "керованого правосуддя в Україні", у тому числі й стосовно ухвалення рішень КС, це рішення є черговим кроком на шляху знищення інституційної незалежності Національного бюро.

До того КСУ позбавив НАБУ права через суд анулювати незаконні угоди державних підприємств (та фактично звільнив топпосадовців від кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке розслідували детективи НАБУ).

На черзі розгляд суддями КСУ подання нардепів про нібито неконституційність створення Національного Бюро. Ініціаторами цих звернень, а також законопроєктів, які впродовж останніх 5 років у тій чи інший спосіб мали на меті послабити спроможність НАБУ розслідувати топ-корупцію, виступали фігуранти розслідувань НАБУ, в тому числі й ті, які вже мають статус підозрюваних чи опинилися на лаві підсудних".

Деталі: У відомстві наголосили, що попри визнання КСУ указу президента про призначення Ситника директором НАБУ неконстутиційним, воно (рішення КС – ред.) не передбачає автоматичного звільнення Ситника.

Закон України "Про НАБУ", зазначили у пресслужбі, містить вичерпний перелік підстав звільнення Директора Національного бюро з посади, рішення КС серед них немає.

Що передувало: Джерело УП повідомило, що Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Представник президента України в КС Федір Веніславський в коментарі "Інтерфакс-Україна" назвав таке рішення КС очікуваним.

Конституційний суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.

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