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Азаров: Помер колишній віце-прем'єр України

Субота, 29 серпня 2020, 18:07
Азаров: Помер колишній віце-прем'єр України
Віктор Тихонов

Помер колишній віце-прем'єр уряду Миколи Азарова, екс-посол України в Білорусі та екс-голова Луганської облради, "регіонал" Віктор Тихонов.

Джерело: повідомлення Азарова у Facebook

Деталі: колишньому члену "Партії регіонів" Тихонову був 71 рік.

У деяких ЗМІ з'явилася інформація, що Тихонов помер у Сімферополі нібито від запалення легенів, але Азаров зазначив, що його колишній однопартієць жив в Україні з 2014 року. Також Азаров нічого не повідомив про причину смерті.

При цьому ще у 2016 році Тихонов давав інтерв'ю російському виданню, де вказувалося, що він постійно проживає в окупованому Криму.

Довідка: Віктор Тихонов з 1995 по 1998 рік був першим заступником голови Луганської ОДА, а з 1998 по 2006 – головою Луганської облради.

Тихонов також був нардепом V-VII скликань, до літа 2014 року входив до фракції "Партії регіонів".

У 2010 році отримав посаду віце-прем'єр-міністра України в уряді Миколи Азарова.

У 2011-2012 роках працював послом України в Білорусі.

Віктор Тихонов
Віктор Тихонов

Українська правда

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Теми: АзаровПартія регіонівКрим
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