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Азаров: Умер бывший вице-премьер Украины

Суббота, 29 августа 2020, 18:07

Скончался бывший вице-премьер правительства Николая Азарова, экс-посол Украины в Беларуси и экс-глава Луганского облсовета, "регионал" Виктор Тихонов.

Источник: сообщение Азарова в Facebook

Детали: Бывшему члену "Партии регионов" Тихонову был 71 год.

В некоторых СМИ появилась информация, что Тихонов умер в Симферополе якобы от воспаления легких, но Азаров отметил, что его бывший однопартиец жил в Украине с 2014 года. Также Азаров ничего не сообщил о причине смерти.

При этом еще в 2016 году Тихонов давал интервью российскому изданию, где указывалось, что он постоянно проживает в оккупированном Крыму.

Справка: Виктор Тихонов с 1995 по 1998 был первым заместителем главы Луганской ОГА, а с 1998 по 2006 - главой Луганского облсовета.

Тихонов был нардепом V-VII созывов, до лета 2014 года входил в фракцию "Партии Регионов".

В 2010 году получил пост вице-премьер-министра Украины в правительстве Николая Азарова.

В 2011-2012 годах являлся послом Украины в Беларуси.

Виктор Тихонов
Виктор Тихонов

Украинская правда
Темы: Кабинет министровАзаровПартия регионов


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