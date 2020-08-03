Суркіс заявив, що готовий продати "Динамо"

Президент київського ФК "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що готовий продати клуб, але поки немає охочих.

Джерело: Ліга.net з посиланням на інтерв'ю Суркіса телеканалу 112 Україна

Пряма мова: "Я стверджую, що ми в футбол прийшли у 1996 році, і з того часу не було жодної пропозиції про купівлю клубу. Усі говорять, що треба продати. Я готовий. Але немає охочих".

Деталі: Суркіс додав, що його діти (у Суркіса є дві дочки – ред.) точно не хочуть, щоб він їм залишив "це навантаження".

Він також підкреслив, що гроші для нього "на десятому місці, головне – результат".

Говорячи про те, як ультрас київського "Динамо" зустріли звістку про призначення Мірча Луческу тренером "Динамо", Суркіс сказав, що перш за все, вважав, що "у нас дуже розумні вболівальники" і правильно оцінять цей хід, тому що він виходив "тільки зі спортивного принципу, ні в жодному разі не з політичного якогось".

Суркіс також повідомив, що після призначення Луческу розмовляв з президентом ФК "Шахтар" Рінатом Ахметовим.

І Ахметов сказав, що Луческу професіонал, а його призначення "найкраща мотивація" для команди.

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