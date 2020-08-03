Справа Шеремета: на розгляд апеляції Антоненка не з’явився жоден з 15 прокурорів

Засідання Київського апеляційного суду з розгляду апеляційної скарги захисту підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка не відбулося через неявку прокурорів.

Джерело: адвокат Антоненка Станіслав Кулик у Facebook

Пряма мова: "На жаль, засідання з розгляду апеляційної скарги захисту пана Антоненка знову не відбулося. Цього разу – через те, що не з’явився жоден з 15 прокурорів групи".

Деталі: Такі дії прокурорів він назвав "процесуальною диверсією" і додав, що "боротьба триває".

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