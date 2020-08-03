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Справа Шеремета: на розгляд апеляції Антоненка не з’явився жоден з 15 прокурорів

Понеділок, 3 серпня 2020, 16:48
Справа Шеремета: на розгляд апеляції Антоненка не з’явився жоден з 15 прокурорів
Фото з Facebook Кулика

Засідання Київського апеляційного суду з розгляду апеляційної скарги захисту підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка не відбулося через неявку прокурорів.

Джерело: адвокат Антоненка Станіслав Кулик у Facebook

Пряма мова: "На жаль, засідання з розгляду апеляційної скарги захисту пана Антоненка знову не відбулося. Цього разу – через те, що не з’явився жоден з 15 прокурорів групи".

Деталі: Такі дії прокурорів він назвав "процесуальною диверсією" і додав, що "боротьба триває".

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Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

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Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка та військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Пізніше їхнім захисникам обмежили час для ознайомлення зі справою до 14 серпня. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. 

Українська правда

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Теми: Справа Шереметасуд
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