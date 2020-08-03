Справа Шеремета: на розгляд апеляції Антоненка не з’явився жоден з 15 прокурорів
Засідання Київського апеляційного суду з розгляду апеляційної скарги захисту підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка не відбулося через неявку прокурорів.
Джерело: адвокат Антоненка Станіслав Кулик у Facebook
Пряма мова: "На жаль, засідання з розгляду апеляційної скарги захисту пана Антоненка знову не відбулося. Цього разу – через те, що не з’явився жоден з 15 прокурорів групи".
Деталі: Такі дії прокурорів він назвав "процесуальною диверсією" і додав, що "боротьба триває".
Читайте також: "Я не знаюсь на вибухівці. Я музикант". Андрій Антоненко та його захист відповідають на питання УП
Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді
Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка та військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Пізніше їхнім захисникам обмежили час для ознайомлення зі справою до 14 серпня. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
- Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою.
- Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.