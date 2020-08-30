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Минулої доби найбільше смертей від коронавірусу – у Києві

Неділя, 30 серпня 2020, 09:45

Протягом суботи, 29 серпня, у столиці виявили 109 нових випадків Covid-19 (днем раніше цей показник сягнув позначки 265), при цьому 9 заражених померли.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Загалом за минулу добу хвороба забрала життя 35 українців, при цьому найбільше летальних випадків зафіксували у Києві – 9.

По 4 смерті від коронавірусу – на Харківщині та Житомирщині.

Зазначається, що станом на ранок неділі ще 89 жителів столиці, у яких раніше діагностували Covid-19, одужали.

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Українська правда
Теми: Київкоронавірусепідемія


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