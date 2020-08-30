Минулої доби найбільше смертей від коронавірусу – у Києві

Протягом суботи, 29 серпня, у столиці виявили 109 нових випадків Covid-19 (днем раніше цей показник сягнув позначки 265), при цьому 9 заражених померли.

Джерело: дані РНБО, міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм

Деталі: Загалом за минулу добу хвороба забрала життя 35 українців, при цьому найбільше летальних випадків зафіксували у Києві – 9.

По 4 смерті від коронавірусу – на Харківщині та Житомирщині.

Зазначається, що станом на ранок неділі ще 89 жителів столиці, у яких раніше діагностували Covid-19, одужали.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 22, у Дніпровському — 20 та в Святошинському районі — 17 випадків.

Пряма мова Кличка: "Знову велика кількість летальних випадків - померли 9 людей. Всього коронавірус забрав життя 202 киян. На сьогодні в столиці вже 13093 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. До лікарень столиці потрапили 27 пацієнтів".

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