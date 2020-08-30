Минулої доби найбільше смертей від коронавірусу – у Києві
Неділя, 30 серпня 2020, 09:45
Протягом суботи, 29 серпня, у столиці виявили 109 нових випадків Covid-19 (днем раніше цей показник сягнув позначки 265), при цьому 9 заражених померли.
Джерело: дані РНБО
Деталі: Загалом за минулу добу хвороба забрала життя 35 українців, при цьому найбільше летальних випадків зафіксували у Києві – 9.
По 4 смерті від коронавірусу – на Харківщині та Житомирщині.
Зазначається, що станом на ранок неділі ще 89 жителів столиці, у яких раніше діагностували Covid-19, одужали.
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Нагадаємо:
- 28 серпня у Києві коронавірус виявили у 265 людей, 6 хворих померли.
- Протягом суботи, 29 серпня, в Україні виявили ще 2096 випадків Covid-19, 35 людей померли.
Українська правда