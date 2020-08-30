За прошедшие сутки больше всего смертей от коронавируса – в Киеве

В течение субботы, 29 августа, в столице выявили 109 новых случаев Covid-19 (днем ранее этот показатель достиг отметки 265), при этом 9 зараженных скончались.

Источник: данные СНБО, мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм

Детали: Всего за минувшие сутки болезнь унесла жизни 35 украинцев, при этом больше всего летальных случаев зафиксировали в Киеве – 9.

По 4 смерти от коронавируса – на Харьковщине и Житомирщине.

Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья еще 89 жителей столицы, у которых ранее диагностировали Covid-19, выздоровели.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 22, в Днепровском - 20 и в Святошинском районе - 17 случаев.

Прямая речь Кличко: "Опять большое количество летальных случаев - умерли 9 человек. Всего коронавирус унес жизни 202 киевлян. На сегодня в столице уже 13093 подтвержденных случая заболевания COVID-19. В больницы столицы попали 27 пациентов".

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Напомним: