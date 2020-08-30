За прошедшие сутки больше всего смертей от коронавируса – в Киеве
Воскресенье, 30 августа 2020, 09:45
В течение субботы, 29 августа, в столице выявили 109 новых случаев Covid-19 (днем ранее этот показатель достиг отметки 265), при этом 9 зараженных скончались.
Источник: данные СНБО
Детали: Всего за минувшие сутки болезнь унесла жизни 35 украинцев, при этом больше всего летальных случаев зафиксировали в Киеве – 9.
По 4 смерти от коронавируса – на Харьковщине и Житомирщине.
Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья еще 89 жителей столицы, у которых ранее диагностировали Covid-19, выздоровели.
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Напомним:
- 28 августа в Киеве коронавирус обнаружили у 265 человек, 6 больных умерли.
- В течение субботы, 29 августа, в Украине обнаружили еще 2096 случаев Covid-19, 35 человек умерли.
Украинская правда