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За прошедшие сутки больше всего смертей от коронавируса – в Киеве

Воскресенье, 30 августа 2020, 09:45

В течение субботы, 29 августа, в столице выявили 109 новых случаев Covid-19 (днем ранее этот показатель достиг отметки 265), при этом 9 зараженных скончались.

Источник: данные СНБО

Детали: Всего за минувшие сутки болезнь унесла жизни 35 украинцев, при этом больше всего летальных случаев зафиксировали в Киеве – 9.

По 4 смерти от коронавируса – на Харьковщине и Житомирщине.

Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья еще 89 жителей столицы, у которых ранее диагностировали Covid-19, выздоровели.

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Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусэпидемия


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