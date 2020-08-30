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Ще одна країна підтвердила випадок повторного зараження Covid-19

Неділя, 30 серпня 2020, 11:17
Міністр охорони здоров’я Еквадору Хуан Карлос Зеваллос (праворуч) з медпрацівниками

Після США та Китаю про випадок реінфікування коронавірусом повідомили науковці Еквадору.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на інформагенцію dpa

Деталі: У суботу, 30 серпня стало відомо, що в Інституті мікробіології Університету Кіто (IMUSFQ) повідомили про перший випадок повторного інфікування коронавірусом пацієнта, який вже хворів на COVID-19 та одужав.

 У вказаної особи виявили два різні штами коронавірусу. У травні хвороба пройшла у легкій формі, а в серпні у цього пацієнта спостерігалися помірні симптоми. Водночас у липні результат тесту на коронавірус був негативним.

Крім того, дослідники в Еквадорі зазначили, що під час другого інфікування у пацієнта виявили підвищення рівня імуноглобуліну (IgG) у відповідь на вірус, що означає, що в його організмі вже були антитіла. 

Дослівно: "У хворого на COVID-19 пацієнта в Еквадорі геноми вірусу були секвенсовані в травні і знову в серпні".

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Нагадаємо:

Дослідники з Гонконзького університету першими повідомляли про підтверджений випадок повторного зараження коронавірусом у Китаї.

Після цього у 25-річного жителя штату Невада, США, підтвердили повторне зараження коронавірусом.

Теми: коронавірусепідеміянаука


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