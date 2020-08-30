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Еще одна страна подтвердила случай повторного заражения Covid-19

Воскресенье, 30 августа 2020, 11:17
Министр здравоохранения Эквадора Хуан Карлос Зеваллос (справа) с медработниками

После США и Китая о случае реинфицирования коронавирусом сообщили ученые Эквадора.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на информагентство dpa

Детали: В субботу, 30 августа, стало известно, что в Институте микробиологии Университета Кито (IMUSFQ) сообщили о первом случае повторного инфицирования коронавирусом пациента, который уже болел COVID-19 и выздоровел.

У указанного лица обнаружили два разных штамма коронавируса. В мае болезнь прошла в легкой форме, а в августе у этого пациента наблюдались умеренные симптомы. В то же время в июле результат теста на коронавирус был отрицательным.

Кроме того, исследователи в Эквадоре отметили, что во время второго инфицирования у пациента выявили повышение уровня иммуноглобулина (IgG) в ответ на вирус, что означает, что в его организме уже были антитела.

Дословно: "У больного COVID-19 пациента в Эквадоре геномы вируса были секвенированы в мае и снова в августе".

Напомним:

Исследователи из Гонконгского университета первыми сообщали про подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом в Китае.

После этого у 25-летнего жителя штата Невада, США, подтвердили повторное заражение коронавирусом.

Темы: коронавирусэпидемиянаука


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