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В центре Минска больше 200 тысяч человек – СМИ

Воскресенье, 30 августа 2020, 16:18
В центре Минска больше 200 тысяч человек – СМИ
Tut.by

По оценке корреспондента белорусской службы Радио Свобода, на несанкционированную оппозиционную акцию "Марш мира и независимости" в воскресенье пришло больше людей, чем на первой массовой акции, когда было 220 тысяч человек.

Источник: Радио Свобода, Tut.by

 
Tut.by

Детали: Как передает корреспондент Радио Свобода, митингующие подошли к стеле "Минск – город-герой". Они кричали: "Пошел прочь! Мы идем на день рождения!". Стелу окружили вооруженные военные.

Часть колонны протестующих направилась ко Дворцу Независимости.

Тем временем силовики усиливают охрану резиденции Лукашенко во Дворце Независимости. Проспект Победы перекрыт ОМОНом и спецтехникой.

 
Tut.by

Как пишет Tut.by, в сторону Дворца Независимости проехала колонная тяжелой техники. Предположительно — БТР-80.

Силовики, которые находятся у Дворца Независимости, подняли щиты в боевую стойку. Здесь замечены внутренние войска, ОМОН, есть военная техника, в том числе водометы, автозаки.

 
Tut.by

Протестующие подошли к кордону и скандируют "Сколько стоит совесть?".

Люди у Дворца Независимости скандируют: "Нам не платят!", "Вас ждем трибунал!", "Нас большинство!", "Выйди посчитай", "Мы подарим Лукашенко самый лучший автозак".

Собравшиеся зажгли фонарики телефонов и свечки и кричат: "Саша, задувай!".

Люди принесли игрушечные автозаки и вертолеты, тапки, шарики с надписями, плакаты, цветы, они все это сложили на асфальте.

Ранее у ограждения у Дворца оставили черный гроб, на котором лежали цветы. Люди также принесли большого картонного таракана.

 

Силовики объявляли о незаконном массовом мероприятии и говорили, чтобы люди ушли домой из-за "возможных неблагоприятных явлений в виде дождя".

К Дворцу Независимости стянули минимум 10 единиц тяжелой боевой техники, предположительно БТР-80.

 

Как передает Радио Свобода, позже большинство людей от Дворца Независимости начали движение обратно к стеле, но тысячи людей все еще остаются возле кордона силовиков.

Что предшествовало: 30 августа, в день рождения Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси, в центр Минска в район площади Независимости власть стянула несколько колонн спецтехники и автозаков, чтобы помешать людям провести очередную акцию протеста.

Позже в центре Минска произошли столкновения

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.

Украинская правда

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Темы: Беларусьакции
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