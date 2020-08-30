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В центре Минска больше 200 тысяч человек – СМИ

Воскресенье, 30 августа 2020, 16:18
Tut.by

По оценке корреспондента белорусской службы Радио Свобода, на несанкционированную оппозиционную акцию "Марш мира и независимости" в воскресенье пришло больше людей, чем на первой массовой акции, когда было 220 тысяч человек.

Источник: Радио Свобода, Tut.by

 
Tut.by

Детали: Как передает корреспондент Радио Свобода, митингующие подошли к стеле "Минск – город-герой". Рядом со стелой некоторые останавливаются на лужайках, некоторые уже зашли за стелу, головы колонны не видно. Люди кричат: "Пошел прочь! Мы идем на день рождения!". Стелу окружили вооруженные военные.

Часть колонны протестующих направилась ко Дворцу Независимости.

Тем временем силовики усиливают охрану резиденции Лукашенко во Дворце Независимости. Проспект Победы перекрыт ОМОНом и спецтехникой.

 
Tut.by

Как пишет Tut.by, в сторону Дворца Независимости проехала колонная тяжелой техники. Предположительно — БТР-80.

Силовики, которые находятся у Дворца Независимости, подняли щиты в боевую стойку. Здесь замечены внутренние войска, ОМОН, есть военная техника, в том числе водометы, автозаки.

 
Tut.by

Протестующие подошли к кордону и скандируют "Сколько стоит совесть?".

Что предшествовало: 30 августа, в день рождения Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси, в центр Минска в район площади Независимости власть стянула несколько колонн спецтехники и автозаков, чтобы помешать людям провести очередную акцию протеста.

Позже в центре Минска произошли столкновения

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.

Украинская правда
Темы: Беларусьакции


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