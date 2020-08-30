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Під посольством Білорусі у Києві відзначили "День народження диктатора"

Неділя, 30 серпня 2020, 17:03
Під посольством Білорусі у Києві відзначили День народження диктатора

Під посольством Білорусі у Києві 30 серпня, у день, коли виконуючому обов'язки президента Білорусі Олександрові Лукашенку виповнюється 66 років, відбулась акція "День народження диктатора".

Джерело: Укрінформ

Деталі: Участь у заході взяли близько 50 осіб.

Вони принесли під стіни диппредставництва прапори Білорусі, плакати "Мы выйдзем шчыльнымі радамі" і "Свабоду Севярынцу!", а також букет із сухих рослин.

Активісти вимагали звільнити незаконно ув’язнених під час протестів у Білорусі.

 

Учасники акції також скандували "Лукашенка в автозак" та "Жыве Беларусь!".

 

Що передувало: 30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, виконуючого обов'язки президента Білорусі, в центрі Мінська сталися сутички.

За оцінкою білоруської служби Радіо Свобода, на акцію протесту вийшло більше 220 тисяч людей. 

У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.

Теми: БілорусьКиївакціїЛукашенко
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