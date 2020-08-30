Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Під посольством Білорусі у Києві відзначили "День народження диктатора"

Неділя, 30 серпня 2020, 17:03

Під посольством Білорусі у Києві 30 серпня, у день, коли виконуючому обов'язки президента Білорусі Олександрові Лукашенку виповнюється 66 років, відбулась акція "День народження диктатора".

Джерело: Укрінформ

Деталі: Участь у заході взяли близько 50 осіб.

Вони принесли під стіни диппредставництва прапори Білорусі, плакати "Мы выйдзем шчыльнымі радамі" і "Свабоду Севярынцу!", а також букет із сухих рослин.

Активісти вимагали звільнити незаконно ув’язнених під час протестів у Білорусі.

 

Учасники акції також скандували "Лукашенка в автозак" та "Жыве Беларусь!".

 

Що передувало: 30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, виконуючого обов'язки президента Білорусі, в центрі Мінська сталися сутички.

За оцінкою білоруської служби Радіо Свобода, на акцію протесту вийшло більше 220 тисяч людей. 

У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.

Теми: БілорусьКиївакціїЛукашенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ центрі Мінська більше 200 тисяч людей – ЗМІ

фото, відеоЛюди великими групами сходяться до центру Мінська, почалися сутички

Лукашенко найближчим часом приїде до Москви говорити з Путіним

Відео, фотоУ центр Мінська стягнули спецтехніку й автозаки, площу Незалежності огородили

Ще одна країна підтвердила випадок повторного зараження Covid-19

мапаМинулої доби найбільше смертей від коронавірусу – у Києві

Усі новини...
Білорусь
У центрі Мінська більше 200 тисяч людей – ЗМІ
Люди великими групами сходяться до центру Мінська, почалися сутички
Тихановська бажає почати діалог з владою Білорусі – глава МЗС Фінляндії
Останні новини
17:24
На протестах у Мінську затримали вже щонайменш 125 осіб
17:15
На Прикарпатті розгорнули додаткових шість лікарень для пацієнтів з COVID-19
17:03
Під посольством Білорусі у Києві відзначили "День народження диктатора"
16:46
Стартап Ілона Маска показав роботу нейроінтерфейсу на свині
16:18
фото, відеоУ центрі Мінська більше 200 тисяч людей – ЗМІ
15:55
В Індії повідомили про найбільшу в світі кількість заражень COVID-19 за добу
15:26
Мер Івано-Франківська проти "червоної" зони в місті
15:09
У Франції затримали військового за підозрою у шпигунстві на користь Росії
15:04
Шмигаль про орієнтири у вугільній галузі: беззбитковість підприємств, європейські умови, безпека праці
14:51
фото, відеоЛюди великими групами сходяться до центру Мінська, почалися сутички
Усі новини...