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Под посольством Беларуси в Киеве отметили "День рождения диктатора"

Воскресенье, 30 августа 2020, 17:03
Под посольством Беларуси в Киеве отметили День рождения диктатора

Под посольством Беларуси в Киеве 30 августа, в день, когда исполняющему обязанности президента Беларуси Александру Лукашенко исполняется 66 лет, состоялась акция "День рождения диктатора".

Источник: Укринформ

Детали: Участие в мероприятии приняли около 50 человек.

Они принесли под стены диппредставительства флаги Беларуси, плакаты "Мы выйдзем шчыльнымі радамі" и "Свабоду Севярынцу!", а также букет из сухих растений.

Активисты требовали освободить незаконно заключенных во время протестов в Беларуси.

 

Участники акции также скандировали "Лукашенко в автозак" и "Жыве Беларусь!".

 

Что предшествовало: 30 августа, в день рождения Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси, в центре Минска произошли столкновения

По оценке белорусской службы Радио Свобода, на акцию "Марш мира и независимости" в воскресенье пришло больше 220 тысяч человек.

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.

Украинская правда
Темы: БеларусьКиевакцииЛукашенко
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