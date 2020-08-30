Под посольством Беларуси в Киеве отметили "День рождения диктатора"
Под посольством Беларуси в Киеве 30 августа, в день, когда исполняющему обязанности президента Беларуси Александру Лукашенко исполняется 66 лет, состоялась акция "День рождения диктатора".
Источник: Укринформ
Детали: Участие в мероприятии приняли около 50 человек.
Они принесли под стены диппредставительства флаги Беларуси, плакаты "Мы выйдзем шчыльнымі радамі" и "Свабоду Севярынцу!", а также букет из сухих растений.
Активисты требовали освободить незаконно заключенных во время протестов в Беларуси.
Участники акции также скандировали "Лукашенко в автозак" и "Жыве Беларусь!".
Что предшествовало: 30 августа, в день рождения Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси, в центре Минска произошли столкновения.
По оценке белорусской службы Радио Свобода, на акцию "Марш мира и независимости" в воскресенье пришло больше 220 тысяч человек.
В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.