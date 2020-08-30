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На Донбасі тихо, але літав ворожий квадрокоптер

Неділя, 30 серпня 2020, 17:47
На Донбасі тихо, але літав ворожий квадрокоптер

На Донбасі у неділю дотримувався режим "тиші", однак біля Широкиного виявили ворожий квадрокоптер .

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Від початку поточної доби повний і всеосяжний режим припинення вогню, у районі проведення операції, не порушувався. По всій лінії фронту спостерігалася тиша.

Водночас на Приазов’ї зафіксовано факт порушення домовленостей досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Так, в районі Широкиного задокументовано проліт БПЛА противника типу "квардокоптер". Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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