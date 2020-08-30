На Донбассе тихо, но летал вражеский квадрокоптер
Воскресенье, 30 августа 2020, 17:47
На Донбассе в воскресенье соблюдался режим "тишины", однако у Широкино обнаружили вражеский квадрокоптер.
Источник: пресс-центр ООС
Дословно: "С начала текущих суток полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, в районе проведения операции, не нарушался. По всей линии фронта наблюдалась тишина.
В то же время на Приазовье зафиксирован факт нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.
Так, в районе Широкино задокументирован пролет БПЛА противника типа "квардокоптер". Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование".
Украинская правда