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ЦИК объявила дату начала избирательной кампании

Воскресенье, 30 августа 2020, 18:33

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

Источник: пресс-служба ЦИК

Дословно: "30 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года".

Детали: Отмечается, что решение принято во исполнение требований Избирательного кодекса Украины.

При этом принято во внимание постановление Верховной Рады от 15 июля "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", постановление ЦИК от 8 августа № 160 "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года", № 161 "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" и от 14 августа № 176 "О назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года".

Кроме того, Комиссия внесла изменения в свое постановление от 8 августа "О Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года".

Предыстория:

  • 9 августа Центральная избирательная комиссия пришла к выводу о невозможности проведения местных выборов в отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей на подконтрольной Украине территории вблизи линии соприкосновения.
  • 15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборы


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