У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих у неділю

Число затриманих правоохоронними органами Білорусі учасників акцій протесту опозиції в Мінську у неділю зросла з 125 до 140.

Джерело: прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова у коментарі ТАСС

Пряма мова: "На даний момент кількість затриманих зросла до 140 осіб. Затримання проходило в рамках адміністративного процесу".

Деталі: Чемоданова нагадала, що акція протесту в неділю не була санкціонована владою.

За її словами, в даний час "обстановка стала набагато спокійнішою, людей на вулицях менше".

Що передувало: Раніше Чемоданова повідомляла про 125 затриманих у неділю на акціях протесту в Мінську.

30 серпня у Мінську та низці інших міст Білорусі пройшли багатотисячні акції протесту.

За оцінкою кореспондента білоруської служби Радіо Свобода, на "Марш миру і незалежності" у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.