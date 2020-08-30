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У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих у неділю

Неділя, 30 серпня 2020, 20:54
У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих у неділю
Tut.by

Число затриманих правоохоронними органами Білорусі учасників акцій протесту опозиції в Мінську у неділю зросла з 125 до 140.

Джерело: прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова у коментарі ТАСС

Пряма мова: "На даний момент кількість затриманих зросла до 140 осіб. Затримання проходило в рамках адміністративного процесу".

Деталі: Чемоданова нагадала, що акція протесту в неділю не була санкціонована владою.

За її словами, в даний час "обстановка стала набагато спокійнішою, людей на вулицях менше".

Що передувало: Раніше Чемоданова повідомляла про 125 затриманих у неділю на акціях протесту в Мінську.

30 серпня у Мінську та низці інших міст Білорусі пройшли багатотисячні акції протесту. 

За оцінкою кореспондента білоруської служби Радіо Свобода, на "Марш миру і незалежності" у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.

Теми: Білорусь
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