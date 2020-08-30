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В МВД Беларуси сообщили о 140 задержанных в воскресенье

Воскресенье, 30 августа 2020, 20:54
В МВД Беларуси сообщили о 140 задержанных в воскресенье
Tut.by

Число задержанных правоохранительными органами Беларуси участников протестных акций оппозиции в Минске увеличилось с 125 до 140.

Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в комментарии ТАСС

Прямая речь: "На данный момент количество задержанных увеличилось до 140 человек. Задержание проходило в рамках административного процесса".

Детали: Чемоданова напомнила, что акция протеста в воскресенье не была санкционирована властями.

По ее словам, в настоящее время "обстановка стала намного спокойнее, людей на улицах меньше".

Что предшествовало: Ранее Чемоданова сообщала о 125 задержанных на акциях протеста в Минске.

30 августа в Минске и ряде других городов Беларуси прошли многотысячные акции протеста.

По оценке корреспондента белорусской службы Радио Свобода, на "Марш мира и независимости" в Минске пришли более 200 тысяч человек - больше, чем на первую массовую демонстрацию, которую назвали крупнейшей в истории независимой Беларуси.

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.

Темы: Беларусь
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