Ляшко: Вибори проведуть навіть у червоній зоні, якщо не буде надзвичайного стану

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевняє, що місцеві вибори 25 жовтня будуть проведені навіть у регіонах "червоної зони" з поширення COVID-19, якщо в Україні не буде введено надзвичайного стану.

Джерело: Ляшко у коментарі програмі "Факти тижня" на телеканалі ICTV

Пряма мова: "Якщо не буде введено надзвичайного стану, то вибори будуть проведені, в тому числі, в червоній зоні.

Ми зараз вже напрацювали всі рекомендації, за приклад брали вибори Польщі, взяли їхній досвід".

Що передувало: У неділю Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.

15 липня Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.