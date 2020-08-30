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Ляшко: Выборы проведут даже в красной зоне, если не будет чрезвычайного положения

Воскресенье, 30 августа 2020, 23:07
Ляшко: Выборы проведут даже в красной зоне, если не будет чрезвычайного положения
kmu.gov.ua

Главный санитарный врач Виктор Ляшко уверяет, что местные выборы 25 октября будут проведены даже в регионах "красной зоны" по распространению COVID-19, если в Украине не будет введено чрезвычайного положения.

Источник: Ляшко в комментарии программе "Факты недели" на телеканале ICTV

Прямая речь: "Если не будет введено чрезвычайного положения, то выборы будут проведены, в том числе, в красной зоне.

Мы сейчас уже наработали все рекомендации, в качестве примера брали выборы Польши, взяли их опыт".

Что предшествовало: В воскресенье Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Украинская правда
Темы: виборыкоронавирус
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