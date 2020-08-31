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На Буковині не зменшуються темпи поширення коронавірусу

Понеділок, 31 серпня 2020, 00:29
На Буковині не зменшуються темпи поширення коронавірусу

30 серпня коронавірус підтвердили у 158 мешканців Чернівецької області.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Зокрема, лабораторія дослідила 658 зразків.

Наразі в області зареєстрували 10303 випадків зараження коронавірусом. Змогли побороти недугу вже 6230 буковинців. Так, у неділю вилікувались 38 людей.

  

Що передувало: 29 серпня в області зафіксували 148 нових випадків зараження коронавірусом.

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Українська правда

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Теми: Чернівецька областькоронавірус
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