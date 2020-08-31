На Буковине не снижаются темпы распространения коронавируса
Понедельник, 31 августа 2020, 00:29
30 августа коронавирус подтвердили у 158 жителей Черновицкой области.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: В частности, лаборатория исследовала 658 образцов.
Сейчас в области зарегистрировали 10303 случая заражения коронавируса. Смогли побороть недуг уже 6230 буковинцев. Так, в воскресенье вылечились 38 человек.
Что предшествовало: 29 августа в области зафиксировали 148 новых случаев заражения коронавируса.
Читайте также: Динамика распространения COVID-19 в Украине и мире
COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?
Напомним:
- В течение субботы, 29 августа, в Украине обнаружили еще 2096 случаев Covid-19, 35 человек умерли.
Украинская правда