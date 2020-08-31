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На Буковине не снижаются темпы распространения коронавируса

Понедельник, 31 августа 2020, 00:29
На Буковине не снижаются темпы распространения коронавируса

30 августа коронавирус подтвердили у 158 жителей Черновицкой области.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В частности, лаборатория исследовала 658 образцов.

Сейчас в области зарегистрировали 10303 случая заражения коронавируса. Смогли побороть недуг уже 6230 буковинцев. Так, в воскресенье вылечились 38 человек.

Что предшествовало: 29 августа в области зафиксировали 148 новых случаев заражения коронавируса.

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Напомним: 

  • В течение субботы, 29 августа, в Украине обнаружили еще 2096 случаев Covid-19, 35 человек умерли.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирус
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