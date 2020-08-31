На Буковине не снижаются темпы распространения коронавируса

30 августа коронавирус подтвердили у 158 жителей Черновицкой области.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В частности, лаборатория исследовала 658 образцов.

Сейчас в области зарегистрировали 10303 случая заражения коронавируса. Смогли побороть недуг уже 6230 буковинцев. Так, в воскресенье вылечились 38 человек.

Что предшествовало: 29 августа в области зафиксировали 148 новых случаев заражения коронавируса.

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Напомним: