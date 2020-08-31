Голова МОЗ показав, як погіршилася тижнева статистика щодо COVID

Із 18 травня в Україні тижневий приріст госпіталізованих із коронавірусом зріс майже в 4 рази, а кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції зросла у 2,5 рази.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 31 серпня

Пряма мова голови МОЗ: "За минулий тиждень було зроблено 124 929 тестувань методом ПЛР. Для порівняння, на тижні з 18 по 24 травня в Україні було зроблено 58 346 тестувань методом ПЛР. Майже у 2,5 рази було збільшено кількість тестувань, починаючи з 18 травня.

Кількість підтверджених випадків за минулий тиждень – 14 458 випадків. Якщо ми говоримо в динаміці, то, наприклад, на тижні з 10 по 16 серпня ця кількість була 10 863 випадки, виявлених за тиждень. За позаминулий тиждень (17-23 серпня – ред.) це було 13 937 випадків.

Також зросла кількість людей, які були госпіталізовані протягом тижня. За минулий тиждень – це 2 829 осіб. Якщо говорити про позаминулий тиждень – 2 699 осіб. На тижні з 18 по 24 травня кількість госпіталізованих осіб складала 749. Ви бачите, що більше, ніж у три рази, майже в 4 рази збільшилася кількість людей, які госпіталізуються (з COVID-19)".

Деталі: Степанов також повідомив, що в передостанній день літа, 30 серпня, в Україні було госпіталізовано 309 хворих із COVID-19.

А на ранок 31 серпня кількість ліжок, зайнятих хворими з підтвердженим діагнозом COVID-19 і пацієнтів із підозрою, становить 9 970 ліжка.

Загалом передбачено 36 тисяч ліжок для хворих із коронавірусом.

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