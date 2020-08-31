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Голова МОЗ показав, як погіршилася тижнева статистика щодо COVID

Понеділок, 31 серпня 2020, 09:45
Голова МОЗ показав, як погіршилася тижнева статистика щодо COVID
УП

Із 18 травня в Україні тижневий приріст госпіталізованих із коронавірусом зріс майже в 4 рази, а кількість тестувань методом полімеразної  ланцюгової реакції зросла у 2,5 рази.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 31 серпня

Пряма мова голови МОЗ: "За минулий тиждень було зроблено 124 929 тестувань методом ПЛР. Для порівняння, на тижні з 18 по 24 травня в Україні було зроблено 58 346 тестувань методом ПЛР.  Майже у 2,5 рази було збільшено кількість тестувань, починаючи з 18 травня.

Кількість підтверджених випадків за минулий тиждень – 14 458 випадків. Якщо ми говоримо в динаміці, то, наприклад, на тижні з 10 по 16 серпня ця кількість була 10 863 випадки, виявлених за тиждень. За позаминулий тиждень (17-23 серпня – ред.) це було 13 937 випадків.

Також зросла кількість людей, які були госпіталізовані протягом тижня. За минулий тиждень – це 2 829 осіб. Якщо говорити про позаминулий тиждень – 2 699 осіб. На тижні з 18 по 24 травня кількість госпіталізованих осіб складала 749. Ви бачите, що більше, ніж у три рази, майже в 4 рази збільшилася кількість людей, які госпіталізуються (з COVID-19)".

Деталі: Степанов також повідомив, що в передостанній день літа, 30 серпня, в Україні було госпіталізовано 309 хворих із COVID-19.

А на ранок 31 серпня кількість ліжок, зайнятих хворими з підтвердженим діагнозом COVID-19 і пацієнтів із підозрою, становить 9 972 ліжка.

Загалом передбачено понад 36 тисяч ліжок для хворих із коронавірусом.

Цьому передувало: Міністр охорони здоров’я заявив, що люди, які потребують госпіталізації, можуть здавати дешевший тест імуноферментного аналізу на COVID-19, а не ПЛР-тест. 

Знати більше: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗмедицина
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