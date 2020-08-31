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Для госпіталізації достатньо ІФА-тесту на COVID-19 – Степанов

Понеділок, 31 серпня 2020, 02:49

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що люди, які потребують госпіталізації можуть здавати тест імуноферментного аналізу на COVID-19, а не ПЛР-тест. 

Джерело: Степанов в інтерв’ю для "Радіо Свобода"

Пряма мова: "У нас чітко записано: всі, хто потребує госпіталізації, їх тестують не методом ПЛР, а методом ІФА, який коштує набагато дешевше".

Деталі: Мова йшла про обов’язкове тестування на коронавірус для всіх осіб, які потребують госпіталізації. Наразі у всіх, хто "лягає" в лікарню вимагають результати тесту на коронавірус. Проте тестування для таких осіб – платне. 

Знати також: Тести на коронавірус: як їх роблять, за яких умов і чи можна зробити самостійно

Нагадаємо:

  • ІФА-тест може визначити наявність хвороби або антитіл до коронавірусу.
  • ПЛР-дослідження показує наявність чи відсутність в організмі людини ДНК або РНК вірусу.  

Українська правда
Теми: Степановздоров'я


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