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Глава МОЗ показал, как ухудшилась недельная статистика по COVID

Понедельник, 31 августа 2020, 09:45

С 18 мая в Украине недельный прирост госпитализированных с коронавирусом вырос почти в 4 раза, а количество тестирований методом полимеразной цепной реакции выросло в 2,5 раза.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 августа

Прямая речь главы Минздрава: "За прошедшую неделю было сделано 124 929 тестирований методом ПЦР. Для сравнения, на неделе с 18 по 24 мая в Украине было произведено 58 346 тестирований методом ПЦР. Почти в 2,5 раза было увеличено количество тестирований, начиная с 18 мая.

Число подтвержденных случаев за неделю – 14 458 случаев. Если мы говорим в динамике, то, например, на неделе с 10 по 16 августа это количество было 10 863 случаи, выявленных за неделю. За позапрошлую неделю (17-23 августа – ред.) это было 13 937 случаев.

Также возросло количество людей, которые были госпитализированы в течение недели. За прошедшую неделю – это 2 829 человек. Если говорить о позапрошлой неделе – 2 699 человек. На неделе с 18 по 24 мая количество госпитализированных составляло 749. Вы видите, что больше, чем в три раза, почти в 4 раза увеличилось количество людей, которые госпитализируются (с COVID-19)".

Детали: Степанов также сообщил, что в предпоследний день лета, 30 августа, в Украине были госпитализированы 309 больных с COVID-19.

А на утро 31 августа количество коек, занятых больными с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пациентов с подозрением, составляет 9 972 койки.

Всего предусмотрено более 36 тысяч коек для больных с коронавирусом.

Этому предшествовало: Министр здравоохранения заявил, что люди, которые нуждаются в госпитализации, могут сдавать более дешевый тест иммуноферментного анализа на COVID-19, а не ПЦР-тест.

Знать больше: Динамика распространения COVID-19 в Украине и мире

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Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздравмедицина


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