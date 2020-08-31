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Разумков пояснює: зміни до постанови можуть поставити вибори під загрозу

Понеділок, 31 серпня 2020, 10:25

Будь-яких законодавчих ініціатив щодо змін постанови про місцеві вибори у Верховній Раді немає, заявляє голова парламенту Дмитро Разумков.

Джерело: Разумков журналістам у понеділок в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Станом на сьогодні жодних нормативних пропозицій від суб'єктів законодавчої ініціативи до Верховної Ради не надходило. Я маю на увазі постанову про скасування постанови".

Деталі: Він нагадав: якщо говорити про вибори згідно з українським законодавством, то оголошення виборів на території України Верховна Рада повинна зробити не пізніше ніж за 90 днів до їхнього початку.

Пряма мова: "Станом на сьогодні цей процес вже почався і я не знаю, як можна просувати будь-які зміни до цієї постанови, тому що це може привести до того, що будуть поставлені під загрозу (вибори - ред.) на всій решті території нашої держави".

Передісторія:

  • Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, що на засіданні групи 19 серпня Росія і контрольовані нею НЗФ поставили ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори в Україні 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.
  • Кравчук направив Верховній Раді пропозиції розглянути питання про відповідність постанови "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією ради Безпеки ООН 2202 (2015).
  • Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура припустив, що пропозицію про проведення виборів на окупованих територіях до того, як Україна отримає контроль над українською-російським кордоном, навряд чи підтримають у профільному комітеті.

Теми: виборизаконодавствоВерховна Рада


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