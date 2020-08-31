Разумков объясняет: изменения в постановление могут поставить выборы под угрозу

Каких-либо законодательных инициатив относительно изменений постановления о местных выборах в Верховной Раде нет, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.

Источник: Разумков журналистам в понедельник в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По состоянию на сегодня никаких нормативных предложений от субъектов законодательной инициативы в Верховную Раду не поступало. Я имею в виду постановление об отмене постановления".

Детали: Он напомнил, что если говорить о выборах согласно украинскому законодательству, то объявление выборов на территории Украины Верховная Рада должна сделать не позднее чем за 90 дней до их начала.

Прямая речь: "По состоянию на сегодня этот процесс уже начался и я не знаю, как можно продвигать какие-либо изменения в это постановление, потому что это может привести к тому, что будут поставлены под угрозу (выборы – ред.) на всей остальной территории нашего государства".

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