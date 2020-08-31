Разумков объясняет: изменения в постановление могут поставить выборы под угрозу
Каких-либо законодательных инициатив относительно изменений постановления о местных выборах в Верховной Раде нет, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.
Источник: Разумков журналистам в понедельник в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "По состоянию на сегодня никаких нормативных предложений от субъектов законодательной инициативы в Верховную Раду не поступало. Я имею в виду постановление об отмене постановления".
Детали: Он напомнил, что если говорить о выборах согласно украинскому законодательству, то объявление выборов на территории Украины Верховная Рада должна сделать не позднее чем за 90 дней до их начала.
Прямая речь: "По состоянию на сегодня этот процесс уже начался и я не знаю, как можно продвигать какие-либо изменения в это постановление, потому что это может привести к тому, что будут поставлены под угрозу (выборы – ред.) на всей остальной территории нашего государства".
Предыстория:
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что на заседании группы 19 августа Россия и контролируемые ею НЗФ поставили ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.
- Кравчук направил Верховной Раде предложения рассмотреть вопрос о соответствии постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015).
- Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура предположил, что предложение о проведении выборов на оккупированных территориях до того, как Украина получит контроль над украинской-российской границей, вряд ли поддержат в профильном комитете.