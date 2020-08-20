Кравчук розповів про ультиматум РФ щодо виборів в ОРДЛО

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, що на останньому засіданні групи 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.

Джерело: Кравчук в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Нібито в українському законі відступили від Мінських угод, від формули Штайнмайєра. Це була головна причина. Я вам скажу більше. Яке б питання вони не обговорювали – і це було в робочих групах, і вже вчора на спільній дискусії в ТКГ – будь-яке питання вони завершували так: ми можемо погодитися, але обов'язково, щоб було записано, що цей документ, який ми погоджуємо, набуде чинності тільки після того, коли Верховна Рада прийме рішення, і закон, або зміст закону буде відповідати мінським угодам та існуючим домовленостям".

Деталі: За словами Кравчука, представники РФ незадоволені тим, що у постанові Верховної Ради йдеться, що вибори 25 жовтня не можуть проходити на території ОРДЛО, "а тільки у всій Україні".

Пряма мова: "Вони не заперечують, щоб у всій Україні, але щоб не писати, що не може відбуватися на цих територіях. Тобто зняти з Верховної Ради саме це положення. І тоді буде розблоковано нашу роботу, наш рух уперед".

Деталі: Кравчук підкреслив, що зусиллями президента Володимира Зеленського і глави Офісу президента "ми зрушили з місця головне питання – тиша (режим тиші на Донбасі – ІФ)". За його словами, якщо цей процес триватиме, це буде рухом "до головного завдання: миру на Донбасі".

За його словами, у постанові ВР має бути зазначено, що місцеві вибори відбуваються "в Україні". "Відбуваються в Україні. Все. Крапка", - підкреслив Кравчук.

Пряма мова: "Вони поставили це питання. У мене одне завдання: зняти будь-які можливі блокування, якщо це не стосується суверенітету, державної незалежності України та територіальної цілісності. Таких документів я ніколи не підпишу і ні до кого звертатися не буду".

Що передувало: У середу залучений до роботи ТКГ в якості представника ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив, що на відео-засіданні ТКГ представники Росії заблокували переговори, а глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди.

Пізніше пресслужба президента за підсумками засідання ТКГ повідомила, що "з метою інтенсифікації Мінського переговорного процесу, займаючи проактивну позицію, українська сторона під час роботи групи з політичних питань наголосила на необхідності виконання Паризьких домовленостей лідерів "Нормандської четвірки", зокрема продовження роботи над законодавством з метою імплементації "формули Штайнмаєра"".

Також у повідомленні пресслужби президента йшлося, що "Леонід Кравчук проінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності постанови Верховної Ради "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015)".

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