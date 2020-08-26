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Вибори в ОРДЛО до отримання контролю над кордоном навряд підтримають – Качура

Середа, 26 серпня 2020, 08:35

Пропозиції про проведення виборів на окупованих територіях до того, як Україна отримає контроль над українсько-російським кордоном, навряд чи підтримають у профільному комітеті, вважає заступник голови комітету з питань організації державної влади, нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Минулого тижня до парламенту надійшло звернення голови української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука щодо відповідності постанови Верховної Ради "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" Комплексу заходів із виконання Мінських угод, а також нормам закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО".

Засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування призначено на середу, 26 серпня.

Взяти в ньому участь запросили Леоніда Кравчука, представників Офісу президента і керівництво парламенту.

За словами Качури, у профільному парламентському комітеті немає одностайності щодо питання внесення змін у постанову про призначення місцевих виборів цього року.

Пряма мова: "Я бачив необхідність змін ще до того, як у ТКГ наш опонент заявив про те, що вони хочуть, щоб по всій території вибори пройшли. На мою думку, ми повинні провести вибори до Донецької і Луганської обласних рад на підконтрольній Києву території.

По-друге, треба зробити більш "сухим" текст про призначення виборів тому, що там "країна-агресор", "окупанти" – це все ми і так знаємо. Ми повинні були посилатися на наше законодавство, на укази президента і зробити текст таким "сухим", щоб не було до чого прискіпуватися. Зараз ми лише ускладнили переговорний процес".

Цьому передувало: Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, що на останньому засіданні групи 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори в Україні 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.

Кравчук поінформував учасників ТКГ про направлення до Верховної Ради пропозиції розглянути питання щодо відповідності постанови "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).

Теми: Верховна РадаДонбасвибориКравчукТКГ


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