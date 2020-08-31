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Посольства Британії і Швейцарії закликали розслідувати насильство на Марші рівності в Одесі

Понеділок, 31 серпня 2020, 13:26

Посол Великої Британії в Україні та посольство Швейцарії засудили насильство на одеському Марші рівності у неділю та закликали українську владу провести належне розслідування нападу як злочину на ґрунті ненависті. 

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні заяви європейські дипломати у понеділок опублікували у своїх офіційних Twitter-каналах.

Посол Британії Мелінда Сіммонс заявила, що "вражена нападом" на Марш рівності в Одесі.

"Насильство проти учасників демонстрації було злочином на ґрунті ненависті", - зазначила дипломат. 

Сіммонс закликає поліцію розслідувати напад саме як злочин, скоєний на ґрунті ненависті.

Посольство Швейцарії в Україні також звернулося до поліції із закликом провести належне розслідування нападу.

"Засуджуючи насильство під час Одеса-Прайда 30 серпня, Швейцарія закликає Україну забезпечувати рівні права для всіх і провести належне розслідування заяв про злочини на ґрунті ненависті та актів насильства стосовно ЛГБТКІ-спільноти", - сказано в заяві посольства.

30 серпня в Одесі відбувся Маршу рівності, куди прийшли його противники - представники організації "Традиція і порядок". Вони почали ображати присутніх нецензурною лексикою, в результаті чого між двома групами виникла бійка. 

Хтось із присутніх застосував сльозогінний газ, незважаючи на присутність правоохоронців, які охороняли ЛГБТ-марш. 

До Приморського відділу поліції з Думської площі доставили шістнадцятьох порушників громадського порядку. Постраждали двоє поліцейських.

За словами поліції, щодо порушників будуть складені протоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяШвейцаріяОдесаЛГБТнадзвичайна подія
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