Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольства Британии и Швейцарии призвали расследовать насилие на Марше равенства в Одессе

Понедельник, 31 августа 2020, 13:26

Посол Великобритании в Украине и посольство Швейцарии осудили насилие на одесском Марше равенства в воскресенье и призвали украинские власти провести надлежащее расследование нападения как преступления на почве ненависти.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие заявления европейские дипломаты в понедельник опубликовали в своих официальных Twitter-каналам.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что "потрясена нападением" на Марш равенства в Одессе.

"Насилие против участников демонстрации было преступлением на почве ненависти", - отметила дипломат.

Симмонс призывает полицию расследовать это именно как преступление, совершенное на почве ненависти.

Посольство Швейцарии в Украине также обратилось к полиции с призывом провести надлежащее расследование нападения.

"Осуждая насилие во время Одесса-Прайда 30 августа, Швейцария призывает Украину обеспечить равные права для всех и провести надлежащее расследование заявлений о преступлениях на почве ненависти и актов насилия по отношению к ЛГБТКИ-сообщества", - говорится в заявлении посольства.

30 августа в Одессе состоялся Марша равенства, куда пришли его противники - представители организации "Традиция и порядок". Они начали нецензурно оскорблять присутствующих, в результате чего между двумя группами возникла драка.

Кто-то применил слезоточивый газ, несмотря на присутствие правоохранителей, охранявших ЛГБТ-марш.

В Приморский отдел полиции с Думской площади доставили 16 нарушителей общественного порядка. Пострадали двое полицейских.

По словам полиции, в отношении нарушителей будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Темы: ВеликобританияШвейцарияОдессаЛГБТчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Великобритания
Зеленский на упреки Уоллеса: Можем утром просыпаться и благодарить министра лично
"Мы не Amazon": Уоллес просит Украину быть более благодарной за оказанную помощь
Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн – СМИ
Последние новости
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
Все новости...
Реклама: