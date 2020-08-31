Посольства Британии и Швейцарии призвали расследовать насилие на Марше равенства в Одессе

Посол Великобритании в Украине и посольство Швейцарии осудили насилие на одесском Марше равенства в воскресенье и призвали украинские власти провести надлежащее расследование нападения как преступления на почве ненависти.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие заявления европейские дипломаты в понедельник опубликовали в своих официальных Twitter-каналам.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что "потрясена нападением" на Марш равенства в Одессе.

"Насилие против участников демонстрации было преступлением на почве ненависти", - отметила дипломат.

Симмонс призывает полицию расследовать это именно как преступление, совершенное на почве ненависти.

Посольство Швейцарии в Украине также обратилось к полиции с призывом провести надлежащее расследование нападения.

"Осуждая насилие во время Одесса-Прайда 30 августа, Швейцария призывает Украину обеспечить равные права для всех и провести надлежащее расследование заявлений о преступлениях на почве ненависти и актов насилия по отношению к ЛГБТКИ-сообщества", - говорится в заявлении посольства.

30 августа в Одессе состоялся Марша равенства, куда пришли его противники - представители организации "Традиция и порядок". Они начали нецензурно оскорблять присутствующих, в результате чего между двумя группами возникла драка.

Кто-то применил слезоточивый газ, несмотря на присутствие правоохранителей, охранявших ЛГБТ-марш.

В Приморский отдел полиции с Думской площади доставили 16 нарушителей общественного порядка. Пострадали двое полицейских.

По словам полиции, в отношении нарушителей будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.