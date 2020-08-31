У Кремлі заявили, що засилати свою армію в Білорусь поки не будуть

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ситуація в Білорусі перебуває під контролем, тому немає сенсу говорити про можливість використання резерву силовиків з РФ.

Джерело: російське видання "ТАСС"

Пряма мова: "В даний час мови про використання цього резерву не йде. Президент Росії всіляко підкреслював, що мова йде тільки про крайню ситуацію, якщо екстремістські елементи перейдуть до прямої дестабілізації. Зараз ми бачимо, що стан справ під контролем, тому зараз немає сенсу говорити про це".

Деталі: За його словами, "в даному випадку правоохоронці, керівництво республіки досить впевнено тримають ситуацію під контролем і не дають можливості для будь-яких провокацій, які потенційно можуть бути при великому скупченні людей".

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