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У Кремлі заявили, що засилати свою армію в Білорусь поки не будуть

Понеділок, 31 серпня 2020, 14:39
У Кремлі заявили, що засилати свою армію в Білорусь поки не будуть

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ситуація в Білорусі перебуває під контролем, тому немає сенсу говорити про можливість використання резерву силовиків з РФ.

Джерело: російське видання "ТАСС"

Пряма мова: "В даний час мови про використання цього резерву не йде. Президент Росії всіляко підкреслював, що мова йде тільки про крайню ситуацію, якщо екстремістські елементи перейдуть до прямої дестабілізації. Зараз ми бачимо, що стан справ під контролем, тому зараз немає сенсу говорити про це".

Деталі: За його словами, "в даному випадку правоохоронці, керівництво республіки досить впевнено тримають ситуацію під контролем і не дають можливості для будь-яких провокацій, які потенційно можуть бути при великому скупченні людей".

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Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років.
  • Силовики продовжують свавілля проти білорусів: затримано близько 7 тисяч осіб. За різними даними під час акцій протесту загинуло від 4 до 6 людей. 
  • 30 серпня у Мінську та низці інших міст Білорусі пройшли багатотисячні акції протесту.
  • Президент Російської Федерації Володимир Путін 27 серпня заявив, що в Росії сформовано резерв зі співробітників силових відомств, який у разі потреби можуть відправити до Білорусі, але він нібито "не буде використаний доти, доки ситуація не почне виходити з-під контролю".
  • Олександр Лукашенко 16 серпня заявляв, що Володимир Путін пообіцяв надати "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки" в Білорусії в рамках зобов'язань Росії як члена Союзної держави і ОДКБ.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяБілорусьПутінЛукашенкомітинги
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