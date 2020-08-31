Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Кремле заявили, что засылать свою армию в Беларусь пока не будут

Понедельник, 31 августа 2020, 14:39

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация в Беларуси находится под контролем, поэтому нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из РФ.

Источник: российское издание "ТАСС"

Прямая речь: "В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом".

Детали: По его словам, "в данном случае правоохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей".

Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"

Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция 

"Лукашенко спалил все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"

Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.
  • Силовики продолжают беспредел против белорусов: задержаны около 7000 человек. По разным данным во время акций протеста погибли от 4 до 6 человек.
  • 30 августа в Минске и ряде других городов Беларуси прошли многотысячные акции протеста.
  • Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 августа заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников силовых ведомств, который в случае необходимости могут отправить в Беларусь, но он якобы "не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля".
  • Александр Лукашенко 16 августа заявлял, что Владимир Путин пообещал оказать "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности" в Белоруссии в рамках обязательств России как члена Союзного государства и ОДКБ.

Темы: РосcияБеларусьПутинЛукашенкомитинги


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоФилимонов о выдвижении в мэры: Со мной коммуницировал Зеленский

Страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и белорусских чиновников

С 1 сентября Рада возьмется за реформы. Список

Лукашенко признал, что в Беларуси "несколько авторитарная" система

"Слуги народа" планируют пышный съезд и готовятся выдвинуть известного комика в мэры

Банки снизили депозитные ставки

Все новости...
Росcия
Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии
Глава МИД Германии предупредил о "темных тучах" в отношениях ЕС с Россией
США просят РФ не призывать крымчан в свою армию
Последние новости
15:25
фотоСБУ инсценировала убийство киевлянина и задержала заказчика
15:10
видеоФилимонов о выдвижении в мэры: Со мной коммуницировал Зеленский
15:02
Лукашенко обещает вынести новую Конституцию на обсуждение. РФ хочет поделиться опытом Путина
15:01
Первые аукционы по приватизации объектов "Укрспирт" могут пройти в сентябре
14:46
В Житомирской области двое медиков заразились COVID-19 повторно
14:45
Компания Ахметова выиграла аукцион на пользование нефтегазовыми недрами за 650 миллионов
14:43
Страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и белорусских чиновников
14:39
В Кремле заявили, что засылать свою армию в Беларусь пока не будут
14:37
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14:34
Маски, тетради и карандаши должны покупать родители – заместитель министра
Все новости...