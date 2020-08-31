В Кремле заявили, что засылать свою армию в Беларусь пока не будут

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация в Беларуси находится под контролем, поэтому нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из РФ.

Источник: российское издание "ТАСС"

Прямая речь: "В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом".

Детали: По его словам, "в данном случае правоохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей".

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