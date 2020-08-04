Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія відповіла розлюченому Лукашенку: затриманих бойовиків "в образу не дадуть"

Вівторок, 4 серпня 2020, 17:08
Росія відповіла розлюченому Лукашенку: затриманих бойовиків в образу не дадуть

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що вина 33 затриманих росіян у Білорусі нічим не доведена.

Джерело: Російське агентство ТАСС, яке цитує офіційну представницю МЗС РФ Марію Захарову.

Пряма мова Захарової: "Що стосується затриманих в Білорусі російських громадян, вина яких нічим не доведена, і того спектаклю, який навколо цього влаштували, то ми їх в образу не дамо, і в Мінську це прекрасно знають".

Передісторія:

  • У вівторок президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що бойовики ПВК "Вагнера", затримані 29 липня в Білорусі, в усьому зізналися: їх направили саме в Білорусь і доручили чекати вказівок.
  • 30 липня посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев заявляв, що затримані в Білорусі росіяни нібито просто запізнилися на рейс до Стамбула (Туреччина). Потім ішлося про Венесуелу.
  • Також Лукашенку відомо про ще одну групу бойовиків приватної військової компанії з Росії, яка перебуває десь на півдні Білорусі.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяЛукашенковійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Росія
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
Останні новини
00:32
ОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
Усі новини...
Реклама: