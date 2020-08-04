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Росія відповіла розлюченому Лукашенку: затриманих бойовиків "в образу не дадуть"

Вівторок, 4 серпня 2020, 17:08

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що вина 33 затриманих росіян у Білорусі нічим не доведена.

Джерело: Російське агентство ТАСС, яке цитує офіційну представницю МЗС РФ Марію Захарову.

Пряма мова Захарової: "Що стосується затриманих в Білорусі російських громадян, вина яких нічим не доведена, і того спектаклю, який навколо цього влаштували, то ми їх в образу не дамо, і в Мінську це прекрасно знають".

Передісторія:

  • У вівторок президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що бойовики ПВК "Вагнера", затримані 29 липня в Білорусі, в усьому зізналися: їх направили саме в Білорусь і доручили чекати вказівок.
  • 30 липня посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев заявляв, що затримані в Білорусі росіяни нібито просто запізнилися на рейс до Стамбула (Туреччина). Потім ішлося про Венесуелу.
  • Також Лукашенку відомо про ще одну групу бойовиків приватної військової компанії з Росії, яка перебуває десь на півдні Білорусі.

Теми: РосіяЛукашенковійна


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