Росія відповіла розлюченому Лукашенку: затриманих бойовиків "в образу не дадуть"

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що вина 33 затриманих росіян у Білорусі нічим не доведена.

Джерело: Російське агентство ТАСС, яке цитує офіційну представницю МЗС РФ Марію Захарову.

Пряма мова Захарової: "Що стосується затриманих в Білорусі російських громадян, вина яких нічим не доведена, і того спектаклю, який навколо цього влаштували, то ми їх в образу не дамо, і в Мінську це прекрасно знають".

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