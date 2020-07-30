Затримані "вагнерівці" летіли в третю країну, але запізнилися на рейс – посол РФ

Затримані в Білорусі російські бойовики ПВК "Вагнер" поїхали в санаторій нібито через те, що запізнилися на рейс в третю країну.

Джерело: посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев, якого цитує посольство РФ в Білорусі

Пряма мова Мезенцева: "Вони хотіли вилетіти з Мінська в Стамбул 25 липня і не планували перебувати в республіці тривалий час, а вже пізніше планували повернутися в Москву з іншої держави також літаком, минаючи територію Білорусі".

Деталі: У посольстві повідомляють, що у бойовиків нібито був укладений контракт з однією з білоруських комерційних фірм.

Що було раніше: Білорусь і Україна домовилися посилити прикордонний контроль у зв'язку з затриманням під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

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