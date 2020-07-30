Затримані "вагнерівці" летіли в третю країну, але запізнилися на рейс – посол РФ
Затримані в Білорусі російські бойовики ПВК "Вагнер" поїхали в санаторій нібито через те, що запізнилися на рейс в третю країну.
Джерело: посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев, якого цитує посольство РФ в Білорусі
Пряма мова Мезенцева: "Вони хотіли вилетіти з Мінська в Стамбул 25 липня і не планували перебувати в республіці тривалий час, а вже пізніше планували повернутися в Москву з іншої держави також літаком, минаючи територію Білорусі".
Деталі: У посольстві повідомляють, що у бойовиків нібито був укладений контракт з однією з білоруських комерційних фірм.
Що було раніше: Білорусь і Україна домовилися посилити прикордонний контроль у зв'язку з затриманням під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.
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Як у Мінську грали Вагнера та якою була мета російських бойовиків у Білорусі
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали понад 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
- Імена багатьох із 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" – як учасників війни на Донбасі.
- У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
- У Міністерстві закордонних справ України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.
- Рада нацбезпеки й оброни України пропонувала МЗС домагатися екстрадиції бойовиків групи "Вагнер".
- СБУ заявила, щоініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.