Затримані в Білорусі бойовики "Вагнера" прямували в країну Латинської Америки

Затримані в Білорусі бойовики із приватної російської армії прямували до Венесуели.

Джерело: консул посольства РФ в Білорусії Кирил Плетньов в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", джерела "Української правди" в силових органах

Пряма мова Плетньова: "Кожен із затриманих заявив, що ціллю в’їзду у республіку був транзитний проїзд. 25 липня всі вони повинні були вилетіти з аеропорту міста Мінська в Стамбул, після чого - в третю країну. Кінцевим пунктом призначення було одна з держав в латиноамериканському регіоні.

Вони (затримані – ред.) не розуміють, абсолютно не розуміють, чому їм інкримінують зв'язок з опозиційними лідерами Білорусі, прізвища яких більшість з них ніколи не чули".

Деталі: згідно з інформацією джерел УП, бойовики прямували до Венесуели.

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