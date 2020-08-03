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Затримані в Білорусі бойовики "Вагнера" прямували в країну Латинської Америки

Понеділок, 3 серпня 2020, 16:09

Затримані в Білорусі бойовики із приватної російської армії прямували до Венесуели.  

Джерело: консул посольства РФ в Білорусії Кирил Плетньов в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", джерела "Української правди" в силових органах  

Пряма мова Плетньова: "Кожен із затриманих заявив, що ціллю в’їзду у республіку був транзитний проїзд. 25 липня всі вони повинні були вилетіти з аеропорту міста Мінська в Стамбул, після чого - в третю країну. Кінцевим пунктом призначення було одна з держав в латиноамериканському регіоні.

Вони (затримані – ред.) не розуміють, абсолютно не розуміють, чому їм інкримінують зв'язок з опозиційними лідерами Білорусі, прізвища яких більшість з них ніколи не чули".

Деталі: згідно з інформацією джерел УП, бойовики прямували до Венесуели.

Передісторія:

  • 29 липня в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманихпід Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
  • У Міністерстві закордонних справУкраїни вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.
  • СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадиціюзатриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.

Теми: БілорусьРосія


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