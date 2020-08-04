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Лукашенко – росіянам: Припиніть брехати, "вагнерівці" все розповіли

Вівторок, 4 серпня 2020, 13:52
ЕРА via liga.net

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що бойовики ПВК "Вагнера", затримані в Білорусі, в усьому зізналися: їх направили саме в Білорусь і доручили чекати вказівок.

Джерело: послання Лукашенка до народу Білорусі напередодні президентських виборів

Пряма мова: "Я з подивом спостерігаю якусь дискусію окремих наших особливо свядомих інтернет-каналів із приводу нещодавнього затримання 33 бойовиків у Білорусі. Яких лишень там нема висновків... Дійшли до того, що аж два президенти домовилися. Так ось: це дуже небезпечний і сильний сигнал.

І все це брехня про Стамбул, про Венесуелу, про Африку і Лівію! Це все брехня! Ці люди – вони дали свідчення – були спрямовані спеціально до Білорусі. Команда була "чекати". Квитки, куплені на Стамбул, – це легенда. Тому що на кордоні, виїжджаючи – а російський кордон закрито – їм треба було пред'явити і там, і тут, що вони летять у Стамбул.

Я поганий, можливо, географ, я не розумію: чого в Африку летіти через північний полюс? Адже запросто можна з Новоросійська, з Криму, врешті-решт – махнув і там, у Стамбулі. Чого через Білорусь? А ще модніше – до Лівії або ще кудись.

Не слухайте цієї брехні. Ця брехня нікому не потрібна.

Ми маємо свою країну, країна має закони. Кому як не нашим рідним братам-росіянам і керівництву не знати ці закони? ..

Ми по-людськи ставимося до цих хлопців – і ми отримали від цього певний ефект: вони розповіли все.

Тому припиніть брехати і місити всяку мішанину в засобах масової інформації. Ви ж уже зганьбилися: спочатку Стамбул, потім ні – не Стамбул, Венесуела, вчора вже подзвонили "ні, вже не Венесуела, самі поки не знаємо, куди (мали летіти бойовики)". Ми знаємо.

Ми – рідні люди. Білоруси, українці, росіяни, поляки, євреї – ми завжди жили тут в мирі. Не підкидайте тут ядерної зброї, не підривайте обстановку, бо буде палати так, що до Владивостока буде важко".

Українська правда
Теми: БілорусьЛукашенкоВагнерРосіявибори


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