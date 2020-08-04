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Лукашенко – росіянам: Припиніть брехати, "вагнерівці" все розповіли

Вівторок, 4 серпня 2020, 13:52
Лукашенко – росіянам: Припиніть брехати, вагнерівці все розповіли
DW: AP & State TV and Radio

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що бойовики ПВК "Вагнера", затримані в Білорусі, в усьому зізналися: їх направили саме в Білорусь і доручили чекати вказівок.

Джерело: послання Лукашенка до народу Білорусі напередодні президентських виборів

Пряма мова: "Я з подивом спостерігаю якусь дискусію окремих наших особливо "свядомих" інтернет-каналів із приводу нещодавнього затримання 33 бойовиків у Білорусі. Яких лишень там нема висновків... Дійшли до того, що аж два президенти домовилися. Так ось: це дуже небезпечний і сильний сигнал.

І все це брехня про Стамбул, про Венесуелу, про Африку і Лівію! Це все брехня! Ці люди – вони дали свідчення – були спрямовані спеціально до Білорусі. Команда була "чекати". Квитки, куплені на Стамбул, – це легенда. Тому що на кордоні, виїжджаючи – а російський кордон закрито – їм треба було пред'явити і там, і тут, що вони летять у Стамбул.

Я поганий, можливо, географ, я не розумію: чого в Африку летіти через північний полюс? Адже запросто можна з Новоросійська, з Криму, врешті-решт – махнув і там, у Стамбулі. Чого через Білорусь? А ще модніше – до Лівії або ще кудись.

Не слухайте цієї брехні. Ця брехня нікому не потрібна.

Ми маємо свою країну, країна має закони. Кому як не нашим рідним братам-росіянам і керівництву не знати ці закони? ..

Ми по-людськи ставимося до цих хлопців – і ми отримали від цього певний ефект: вони розповіли все.

Тому припиніть брехати і місити всяку мішанину в засобах масової інформації. Ви ж уже зганьбилися: спочатку Стамбул, потім ні – не Стамбул, Венесуела, вчора вже подзвонили "ні, вже не Венесуела, самі поки не знаємо, куди (мали летіти бойовики)". Ми знаємо.

Ми – рідні люди. Білоруси, українці, росіяни, поляки, євреї – ми завжди жили тут у мирі. Не підкидайте тут ядерної зброї, не підривайте обстановку, бо буде палати так, що до Владивостока буде важко".

Передісторія:  

  • 29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. За даними російської "Новой газеты", щонайменше 7 бойовиків воювали в Сирії, троє – на сході України.
  • 30 липня посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев заявляв, що затримані в Білорусі росіяни нібито просто запізнилися на рейс до Стамбула (Туреччина). Потім ішлося про Венесуелу.
  • Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії не чули офіційних звинувачень у тому, що затримані в Білорусі росіяни воювали на Донбасі. У Кремлі сподівалися на швидке звільнення бойовиків ПВК "Вагнера".
  • Слідчий комітет Білорусі заявив, що затримані під Мінськом росіяни могли готувати масові заворушення і бути пов'язаними з опозиціонерами Сергієм Тихановським і Миколою Статкевичем.
  • 1 серпня білоруські слідчі заявили, що 30 із 33 затриманих уже дали свідчення, але їх пояснення суперечливі: 11 осіб нібито мали планували летіти до Венесуели, 15 – до Туреччини, 2 – на Кубу, 1 – в Сирію, один взагалі не знав, куди летить. Кілька членів ПВК "Вагнера", заявили, що хотіли "оглянути Собор Святої Софії" у Стамбулі.
  • Служба безпеки України заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнера", які воювали на Донбасі.

Українська правда

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Теми: БілорусьЛукашенкоВагнерРосіявибори
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