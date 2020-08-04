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Лукашенко заявив, що в Білорусі ховається ще одна група бойовиків

Вівторок, 4 серпня 2020, 13:37
Лукашенко заявив, що в Білорусі ховається ще одна група бойовиків

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому відомо про ще одну групу бойовиків приватної військової компанії з Росії, яка перебуває десь на півдні Білорусі.

Джерело: звернення Лукашенка до білорусів 4 серпня

Пряма мова: "Сьогодні надійшла інформація про ще однин загін, який перекинули на південь. Це ми повинні бігати і ловити їх по лісах? Ми ж їх всіх відловимо".

Деталі: За словами Лукашенко, Росія бреше, коли заявляє, що затримані в Білорусі "вагнерівці" прямували до Туреччини, Африки або країни Латинської Америки: "Ці люди, вони дали свідчення, їх направили спеціально до Білорусі. Команда була чекати. Квитки, куплені на Стамбул, це легенда".

Президент Білорусі вважає, що очевидно, що хтось намагається дестабілізувати ситуацію в країні. 

Лукашенко додав, що в Білорусі "по-людськи" ставляться до затриманих бойовиків і "вони розповіли все". З трибуни він закликав припинити брехати про Стамбул, Венесуелу, тощо. 

Пряма мова: "Припиніть, ви ж уже зганьбилися... Ми рідні люди. Ми білоруси, українці, росіяни, поляки, євреї. Ми завжди жили тут в мирі. Не підкидайте тут ядерної зброї. Не зривайте обстановку, бо буде палахкотіти так, що до Владивостока буде важко".

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Передісторія:

  • 29 липня в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
  • У Міністерстві закордонних справ України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.
  • СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі. Згодом Білорусь повідомила, що отримала запит Офісу генпрокурора на арешт "вагнерівців".

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьВагнертероризм
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