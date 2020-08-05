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Українка стала свідком вибуху в Бейруті і розповіла про свої враження

Середа, 5 серпня 2020, 01:50
Українка стала свідком вибуху в Бейруті і розповіла про свої враження
Фото: STR/AFP/Getty Images

Українка та студентка ліванського університету "Каслік" Ірина Карапата, яка перебувала за 5 кілометрів від місця події, розповіла нам, що відчула в момент вибуху та що відбувається у місті.

Джерело: hromadske

Деталі: Жінка каже, що спочатку увечері 4 серпня відчула перший вибух, який її насторожив.

Пряма мова: "За хвилину будинок почав хитатись як від землетрусу і одразу пролунав другий, потужний вибух, який заглушив вуха, а далі паніка, посипались вікна у сусідів. Перша думка — атака Ізраїлю, одразу зник інтернет, зв’язок. Коли ми вибігли на вулицю, побачили клуби червоного диму зі сторони порту…

Що саме вибухнуло поки що не відомо, відбувається розслідування, а ми чекаємо новин. Вибух був настільки потужним, що ударна хвиля вибила шибки, а подекуди й двері на відстані 5 км. Зрештою звук вибуху був чутний по всій території Лівану".

Вона додала, що одразу у новинах з’явилося кілька версій, що сталося. Люди тікали і старалися триматися на безпечній відстані від місця вибуху.

Передісторія: У вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрут стався великий вибух, внаслідок якого загинуло до 50 людей, ще близько 2750 поранені. Вибухова хвиля була такою потужною, що вибила вікна в домах по всьому місту.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.

Зараз МЗС з’ясовує, чи є серед жертв бейрутського вибуху українці.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибухЛіванУкраїна
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