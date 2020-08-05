У Бейруті на 2 тижні вводять режим надзвичайного стану

Верховна Рада оборони Лівану рекомендувала оголосити Бейрут містом, де сталася катастрофа, і запровадити в ньому на 2 тижні режим надзвичайного стану.

Джерело: The Guardian із посиланням на заяву, зроблену по ліванському телебаченню

Деталі: Рада запропонувала передати забезпечення безпеки в місті в руки військової влади.

Ліванський уряд доручив розслідувати причини вибуху протягом 5 днів.

Передісторія: У вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрут стався великий вибух, внаслідок якого загинули десятки людей і тисячі поранені. Вибухова хвиля була такою потужною, що вибила вікна в домах по всьому місту.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.

Зараз МЗС з’ясовує, чи є серед жертв бейрутського вибуху українці.