Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бейруті на 2 тижні вводять режим надзвичайного стану

Середа, 5 серпня 2020, 02:30
У Бейруті на 2 тижні вводять режим надзвичайного стану
Фото: Getty Images

Верховна Рада оборони Лівану рекомендувала оголосити Бейрут містом, де сталася катастрофа, і запровадити в ньому на 2 тижні режим надзвичайного стану.

Джерело: The Guardian із посиланням на заяву, зроблену по ліванському телебаченню

Деталі: Рада запропонувала передати забезпечення безпеки в місті в руки військової влади.

Ліванський уряд доручив розслідувати причини вибуху протягом 5 днів.

Передісторія: У вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрут стався великий вибух, внаслідок якого загинули десятки людей і тисячі поранені. Вибухова хвиля була такою потужною, що вибила вікна в домах по всьому місту.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.

Зараз МЗС з’ясовує, чи є серед жертв бейрутського вибуху українці.

Українська правда
Теми: вибухЛіван
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибух
В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ
У Херсоні прогриміла серія вибухів – ЗМІ
Херсонщина: діти гралися вибухівкою, вона здетонувала
Останні новини
00:32
ОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
Усі новини...
Реклама: