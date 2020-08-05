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Трамп заявив, що Бейрут атакували і там вибухнула бомба

Середа, 5 серпня 2020, 02:54
Трамп заявив, що Бейрут атакували і там вибухнула бомба

Президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він вважає, що це результат атаки і вибуху бомби.

Джерело: його заява на брифінгу, присвяченому боротьбі з коронавірусом, який транслювало USA Today

Деталі: За словами Трампа, він говорив про це з деякими генералами, і вони сказали йому, що столицю Лівану атакували, підірвавши "якусь бомбу".

Пряма мова: "Виглядає, як атака, грунтуючись на характері вибуху. Я зустрічався з деякими нашими генералами, і їм здається, що це атака, а не якийсь вибух на фабриці. Все це схоже, на їхню думку, на атаку. Це була якась бомба".

Передісторія: У вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрут стався великий вибух, внаслідок якого загинули десятки людей і тисячі поранені. Вибухова хвиля була такою потужною, що вибила вікна в домах по всьому місту.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.

Зараз МЗС з’ясовує, чи є серед жертв бейрутського вибуху українці.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампСШАвибухЛівія
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