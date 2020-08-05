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Трамп заявив, що Бейрут атакували і там вибухнула бомба

Середа, 5 серпня 2020, 02:54

Президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у лівійському Бейруті – це нещасний випадок. Він вважає, що це результат атаки і вибуху бомби.

Джерело: його заява на брифінгу, присвяченому боротьбі з коронавірусом, який транслювало USA Today

Деталі: За словами Трампа, він говорив про це з деякими генералами, і вони сказали йому, що столицю Лівії атакували, підірвавши "якусь бомбу".

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Євген Кізілов, УП
Теми: ТрампСШАвибухЛівія


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