Мер Тернополя проігнорував рішення про "червону зону": все працює

Міська влада Тернополя попри рішення Центральної комісії ТЕБ та НС ввести в місті "червону карантинну зону" з 3 серпня, відмовилася зупинити громадський транспорт і обмежити роботу підприємств та організацій.

Джерело: міський голова Тернополя Сергій Надал в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Усе працює у звичному режимі. Громадський транспорт, дитячі садочки працюють. Ми рекомендували суб’єктам господарювання продовжити роботу, тому всі працюють.

Станом на 2 серпня у Тернополі всі показники відповідають "зеленій" зоні. Скажіть, будь ласка, що нам робити? Хтось може нам пояснити перед тим, як приймати таке рішення? У мене враження, що ці люди живуть на іншій планеті, вони не розуміють, що відбувається внизу, на Землі".

Деталі: На запитання, чи готовий він нести відповідальність за порушення умов роботи "червоної зони", мер відповів, що діяв згідно з законом.

За словами Надала, вони зібрали орган місцевого самоврядування, і він прийняв рішення не посилювати карантин, а якщо хтось вважає, що вони зробили неправильно, то хай спробує оскаржувати це в суді.

На запитання, чи звертався він до МОЗу, щоб уточнити, що робити в такій ситуації, Надал сказав, що це неможливо було зробити, бо рішення було прийняте в кінці дня у п’ятницю, а субота, неділя були вихідні.

Він також нагадав, що у понеділок уже було прийняте рішення сесії не посилювати карантин.

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