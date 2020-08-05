Мер Тернополя проігнорував рішення про "червону зону": все працює
Міська влада Тернополя попри рішення Центральної комісії ТЕБ та НС ввести в місті "червону карантинну зону" з 3 серпня, відмовилася зупинити громадський транспорт і обмежити роботу підприємств та організацій.
Джерело: міський голова Тернополя Сергій Надал в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "Усе працює у звичному режимі. Громадський транспорт, дитячі садочки працюють. Ми рекомендували суб’єктам господарювання продовжити роботу, тому всі працюють.
Станом на 2 серпня у Тернополі всі показники відповідають "зеленій" зоні. Скажіть, будь ласка, що нам робити? Хтось може нам пояснити перед тим, як приймати таке рішення? У мене враження, що ці люди живуть на іншій планеті, вони не розуміють, що відбувається внизу, на Землі".
Деталі: На запитання, чи готовий він нести відповідальність за порушення умов роботи "червоної зони", мер відповів, що діяв згідно з законом.
За словами Надала, вони зібрали орган місцевого самоврядування, і він прийняв рішення не посилювати карантин, а якщо хтось вважає, що вони зробили неправильно, то хай спробує оскаржувати це в суді.
На запитання, чи звертався він до МОЗу, щоб уточнити, що робити в такій ситуації, Надал сказав, що це неможливо було зробити, бо рішення було прийняте в кінці дня у п’ятницю, а субота, неділя були вихідні.
Він також нагадав, що у понеділок уже було прийняте рішення сесії не посилювати карантин.
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Передісторія:
- Із 1 серпня в Україні запроваджено новий підхід до адаптивного карантину через поширення хвороби COVID-19, тому 31 липня країну поділили на 4 зони за рівнем епідемічної небезпеки. Червоною зоною з 3 серпня оголошено міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області. Загалом у 8 областях є червоні, помаранчеві або жовті зони.
- Укрзалізниця оголосила, що з 3 серпня і на час перебування Луцька й Тернополя у "червоній зоні" в них тимчаосово не будуть зупинятися поїзди далекого сполучення.
- Влада і Луцька, і Тернополя не погодилася з рішенням центральної влади й заявила, що не посилюватиме карантин.