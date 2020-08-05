У Києві працюють "велюрові" ресторани, а тут транспортна блокада – мер Тернополя про обурення "червоною зоною" і місцеві вибори 

На шостому місяці епідемія коронавірусу в Україні стає все менш відчутною, навіть попри стабільну тисячу або близько тисячі нових хворих щодня.

Одеські пляжі переповнені туристами, маршрутки у обласних центрах – стоячими пасажирами з масками на підборідді (або й узагалі без них), а до магазинів уже давно не шикуються черги.

Українці все менше реагують на заклики дотримуватися адаптивного карантину, який, до речі, продовжено до 31 серпня. Утім не проходять повз рішення центральної влади цей майже невидимий карантин посилити.

З 3-го серпня вся Україна поділена на зони – зелену, жовту, помаранчеву та червону. Чим темніший колір, тим більші обмеження чекають на містян.

Для "зелених" регіонів, тобто більшості областей, нічого не змінюється – жителі мають продовжувати носити маски у громадських місцях, дотримуватися дистанції, їздити тільки на сидячих місцях у транспорті тощо.

Натомість "червоні" – нині це Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Буковини – мають зупинити роботу громадського транспорту, закрити ресторани та ТРЦ. Тобто майже повернутися до карантину зразка березня.

Всі фото: FB Сергія Надала

Жити з обмеженнями конкретної "зони" треба 5 днів. Щоп’ятниці показники в регіонах переглядатимуть, отже з понеділка – можна опинитися в новій зоні, з слабшими або сильнішими заборонами.

Двоє з трьох першопрохідців "червоної" зони – Тернопіль і Луцьк – заявили про незгоду з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка їх до цієї зони зарахувала.

Міська рада Тернополя назвала його неправомірним, а Луцька – неконституційним. І виконувати його відмовилися.

Міський голова Тернополя, "свободівець" Сергій Надал перейнявся президентською звичкою і записав з цього приводу відеозвернення.

У ньому закликав міністра інфраструктури відновити зупинку поїздів далекого сполучення в місті – і свого досяг, поїзди зупинятимуться в Тернополі. Однак сісти в місті на них не вдасться, паралельно Укрзалізниця закрила продаж квитків до Тернополя та Луцька.

"Українська правда" розпитала в очільника Тернополя Сергія Надала про причини обурення "червоною зоною", проблемами, з якими через зонування Кабміну зіштовхнулося місто та про місцеві вибори, які наближаються разом з другою хвилею коронавірусу.

– Перше запитання дуже пряме – ваше рішення публічно виступити проти центральної влади – це спосіб заробити заробити собі бонуси на місцевих виборах?

– Ні, це спосіб підтримати тернополян, які від того моменту, коли ми отримали інформацію про це рішення МОЗу, у п’ятницю, у кінці робочого дня… Воно реально було шоком для всіх людей. Я з п’ятниці почав отримувати не те, що сотні, тисячі дзвінків, меседжів, звернень у соцмережах – як так, чому нас закривають, просимо не закривати, ми хочемо працювати, ми і так втратили…

Реально – економіка лежить на колінах. Бізнес закривається, люди втрачають роботу, шукають, як виїхати на роботу за кордон. Ми тільки даємо бізнесу відновитися – і знову пропонуємо всім закритися.

Ми запропонували всім суб’єктам господарювання дотримуватися епідемвимог і працювати в межах тих, які були прийняті міською комісією з надзвичайних ситуацій. Рекомендували поліції не складати протоколів на підприємців, але вже до того ми узгодили з громадською асоціацією підприємців, з адвокатами, що забезпечимо юридичний супровід по кожному складеному протоколу. Тому що поліцію все ж таки змусять їх робити.

Ми, звичайно, звернулися ще раз до МОЗу і до міністра інфраструктури: перше – відновити зупинку потягів, друге – скасувати цю червону зону.

– А які у вас показники по місту?

– Якщо говорити про медичні показники, подивіться кількість хворих у Тернополі та в інших містах – порівняйте! У нас в рази менша кількість хворих, ніж у містах-сусідах, я вже не кажу про міста-мільйонники. У Києві працюють "велюрові" ресторани, а тут транспортна блокада.

Станом на 31 число в Тернополі при рекомендованому МОЗом показнику тестування 24 (24 ПЛР та ІФА тестування на 100 тисяч населення впродовж 7 днів – УП), у місті робилося 78 тестувань, утричі більше, ніж рекомендовано МОЗ! Сьогодні робиться ще більше.

При тому коефіцієнт виявлених хворих, рекомендований МОЗому, був 11% (регіон з коефіцієнтом виявлених хворих у понад 11% вважається таким, де значне поширення COVID-19 – УП), у Тернополі був 11.1 – тільки на 0,1 більше. При тому, що втричі більше проведено тестувань!

Одна з умов червоної зони – це заповнення ліжкофонду на 75%, у Тернополі цей показник 46,8%. Удвічі менше! Вибачте, будь ласка, поясніть мені, чому Тернопіль закривають на блокаду? Чому в інших містах усі можуть працювати, а тут має бути закрито? Люди цього не розуміють! Я вважаю, що комунікація – це найбільша проблема.

– Щодо зонування з вами радився не радилися ні МОЗ, ні Кабмін?

– Жодних консультацій, жодних розмов! Просто як грім серед ясного неба – нате вам рішення і все!

– Ви не погоджуєтеся з тим, що Тернопіль потрапив в червону зону чи взагалі з ідеєю поділити Україну на зони?

– Я вважаю, що по всій території України такі речі мали б приймати органи місцевого самоврядування на місці, люди на місцях, які знають ситуацію краще. Які знають, що в них відбувається в лікарнях, що вони можуть забезпечити.

Враховуючи, що органи місцевого самоврядування це все роблять і фінансують, то логічно, що це б робили вони. Ми не бачимо, не чуємо – де ті великі літаки, які прилітали, куди вони приземлялись? Ми нічого не отримували.

– Маски, захисні екрани, халати?

– Виключно кошти міського бюджету і підприємці.

– З 3-го серпня, з огляду на перебування у "червоній зоні", у місті має зупинитися громадський транспорт, закритися торгові центри та ресторани. Чи зупиняли, чи закривали?

– Усе працює у звичному режимі. Громадський транспорт, дитячі садочки працюють. Ми рекомендували суб’єктам господарювання продовжити роботу, тому всі працюють.

– Ви готові нести відповідальність за порушення умов роботи червоної зони?

– Ми зробили всі юридичні дії, згідно з чинним законодавством. Ми зібрали орган місцевого самоврядування, на території якого прийняте рішення, поширити ту чи іншу зону. І орган місцевого самоврядування прийняв рішення, яке відповідно до статті 144 Конституції є обов’язкове до виконання на тій території, на якій приймається.

Якщо хтось скаже, що ми щось зробили неправильно, нехай спробує оскаржувати наші рішення в суді.

– Тобто якщо МОЗ зараховує вас до червоної зони, а ви з огляду на свої показники вирішуєте, що можете себе зарахувати, наприклад, до оранжевої зони, то можете не дотримуватися рішення МОЗу?

– Станом на 2 серпня у Тернополі всі показники відповідають "зеленій" зоні. Скажіть, будь ласка, що нам робити? Хтось може нам пояснити перед тим, як приймати таке рішення? У мене враження, що ці люди живуть на іншій планеті, вони не розуміють, що відбувається внизу, на Землі.

– Ви зверталися до МОЗу, щоб уточнити, що робити в такій ситуації?

– Коли це можна було робити, якщо рішення було прийняте в кінці дня у п’ятницю, субота, неділя були вихідні? У понеділок уже рішення сесії прийнято – про це знає вже вся країна. Немає такого ЗМІ, яке б сьогодні про це не спілкувалось. Але сьогодні в мене чогось спілкування тільки з журналістами.

– Дивіться, у нас закінчився вже 5-й місяць карантину, ви багато говорили про втрати для бізнесу. А наскільки впали доходи міського бюджету Тернополя?

– Економіка міста навіть не на колінах, а ще нижче стоїть. Втрати міського бюджету лише за перше півріччя понад 96 мільйонів гривень (приблизно чверть планової дохідної частини бюджету міста на 2020 рік – УП). За даними податкової служби, до кінця року ми очікуємо ще одну таку саму суму.

– Що ви робите в такій ситуації, як виплачуєте людям зарплати, розподіляєте видатки?

– У тому то і справа, ми кажемо, що місто має жити повноцінним життям. Економіка має працювати. Не будуть працювати підприємства – не буде надходжень у міську казну, а нам треба забезпечити виплату зарплати бюджетникам.

Ми зранку рахуємо, скільки коштів надійшло на казначейський рахунок, і те, що надійшло, розподіляємо. У першу чергу це заробітна плата, одразу без обмежень медикам усе, що потрібно. У другу – енергоносії. По залишковому принципу фінансуємо будь-які інфраструктурні об’єкти або ремонти.

– Щоранку так перевіряєте?

– Щоранку, бо ми маємо шалені заборгованості постачальникам, підрядникам за виконані роботи. Люди розуміють, що просто біда, тому вони працюють у борг. Сьогодні більшість робіт у Тернополі підрядники роблять у борг.

– Повернуся до місцевих виборів. Ви будете балотуватися 25 жовтня?

– Так, я планую балотуватися.

– Знову від "Свободи"?

– Так.

– Чим зможете здивувати тернополян після 10 років роботи?

– У нас є чимало планів, усе це буде відображено в передвиборчій програмі міського голови. Є ціла низка проектів, які плануються – це і будівництво доріг, ремонт доріг, вирішення транспортного питання, придбання автобусів, будівництво нових інфраструктурних об’єктів у Тернополі.

– Знаєте вже, хто буде вашим суперником від "Слуги народу"?

– Якась інформація була в ЗМІ, але поки я розумію, що це ж не кінцеве рішення.

– Нібито обговорюють кандидатуру коміка Віктора Гевка.

– Так, я чув інформацію саме про цю людину, що його обговорюють, але офіційного висунення поки не було.

– Що можете про нього сказати, чи відомий він узагалі в Тернополі?

– Так, відомий, я його дуже добре знаю. Неодноразово допомагав йому в проведенні його заходів, це були досить цікаві заходи для Тернополя. Ми співпрацювали з ним через управління молоді, щоб допомагати розвивати розважальну індустрію.

– Якщо Гевко піде на вибори, виграєте в нього?

– На вибори мають іти всі охочі. Кожен, хто має в собі амбіції, чує в собі сили, хай іде і пробує, а люди хай вибирають.

– Чи збереже "Свобода" своїх 13 з 42 місць у міській раді після місцевих виборів?

– Важко сказати, поясню чому. На попередніх виборах, у 2015, із 42 округів "Свобода" здобула більшість, перемогла в 35. А в раду через недолугий закон зайшло тільки 13 депутатів. Там, де люди на окрузі вибрали одного депутата, фактично зайшов інший депутат. Зараз ще новіший закон, і ніхто не може зрозуміти логіки, як воно це все буде відбуватись.

Тому прогнозувати сьогодні, яка буде кількість депутатів, це неправильно, але сподіваюся, що підтримка буде не меншою.

– Чи вдасться "Слузі народу" взяти більшість у Тернополі?

– Якщо брати на сьогодні, з тієї інформації, що ми маємо, то далеко цього не буде.

– "Голос" зайде у міськраду?

– Я знаю, що є дуже багато людей, які готові цю партію підтримати, що там є люди, які також досить адекватні, і могли би бути у міській раді. Але вибір насправді за тернополянами.

– Ви готові об’єднуватися з "Голосом"?

– Я готовий об’єднуватися зі всіма, хто матиме в Тернополі адекватну, правильну позицію – проукраїнську і працюватиме заради розвитку міста. Зокрема і з партією "Голос".

– Чому кількома місяцями раніше ви не підтримали міського голову Черкас Анатолія Бондаренка, який також був невдоволений рішенням з Києва і почав раніше послаблювати карантин?

– По-перше, тоді була дещо інша ситуація, ніж сьогодні, її не можна порівнювати.

– Щодо захворюваності?

– Так, тому я вважаю, що кожен має приймати таке рішення на місцях. Я не можу коментувати рішення міського голови Черкас, так само як черкаський міський голова рішення Тернополя.

До речі, я тоді говорив, що як міський голова я розумію міського голову Черкас. Тому що такі рішення, які приймаються в місті, мають враховувати думку людей. Якщо в нього була думка, підтримка людей з цього приводу, то він такі рішення і такі заяви робив. Наголошую, що те рішення, яке було прийняте сьогодні, це результат вимоги тернополян.

– Пам’ятаю, що ваш однопартієць, міський голова Франківська Руслан Марцінків виступив на захист Бондаренка. Скажіть, а чи підтримав вас зараз хтось з міських голів – постом або дзвінком?

– Я спілкувався з кількома міськими головами, від яких чув підтримку, і наскільки я знаю, вони розміщували інформацію про підтримку у себе в соціальних мережах.

– Два-три прізвища?

– Зокрема Івано-Франківськ – Руслан Марцінків, Симчишин – Хмельницький, Луцьк, місто, яке таке ж саме рішення приймало, як і Тернопіль.

– Ще одне запитання з огляду на ваш 10-річний стаж. Ви встигли попрацювати з трьома президентами – Янукович, Порошенко і нині Зеленський, і з сімома урядами. За якої влади контроль з Києва був найсильнішим?

– Це було ще в період роботи Януковича, бо після того вже почалися процеси децентралізації – змінилися можливості міст, усе ж таки частину повноважень передали на місця.

– Можете згадати ситуацію щодо жорсткого контролю Києва в часи Януковича?

– Ми мали приблизно 40 кримінальних справ щодо міської ради, щодо комунальних підприємств у період Майдану. Хочу нагадати, що Тернопіль – перше місто, яке підтримало Майдан, у нас тоді відбулася сесія міської ради на центральному майдані Тернополя, де були присутні десятки тисяч людей, це була відкрита сесія.

І ми перші в Україні прийняли рішення про відставку прем’єр-міністра Азарова. Ще до завершення Майдану, понад 40 кримінальних справ дивним чином були закриті…

– Я правильно розумію, що в часи Януковича це можна було назвати тиском, однак сьогоднішні ситуації радше такими, де місцеву владу просто не чують?

– Зараз я поки що не можу говорити про тиск, я говорю, що відсутня нормальна комунікація. Нам треба більше працювати, міністерствам профільним також треба більше працювати. Ми відкриті й готові до співпраці, тому що всі розуміємо проблеми країни, але проблеми кожного міста – це частина країни, і ми готові разом працювати, щоб їх вирішувати.

На початках епідемії була добра ініціатива президента, коли він робив спільні наради з головами адміністрацій, з мерами. Ми все відкладали в сторону, тому що треба було займатися роботою, координувати, щоб забезпечити успішну роботу по COVID-19, так потрібно продовжувати. Не було б можливо таких рішень, не було б таких непорозумінь.

– Якої ідеальної реакції ви очікували на своє відеозвернення? Ось ви його виклали у Facebook, і що має відбутися далі?

– Йшлося про те, щоб відновити зупинку потягів у Тернополі. На жаль, вона не відновлена, і я вже розказував вам про свіжі випадки, коли виникають з людьми проблеми. Мені сьогодні далі пишуть люди, чи вже вирішене питання, ми купили квитки на поїзд. Я не можу дати відповідь, бо поки що не знаю. Ще немає ніякої реакції.

– Міністр інфраструктури, до якого ви зверталися на відео, не зв’язувався з вами?

– Я сьогодні мав спілкування виключно з журналістами. На жаль, з представників уряду, ніхто не мав бажання поспілкуватись.

(Після розмови, 4 серпня, стало відомо, що міністр інфраструктури Владислав Криклій звернувся до уряду з проханням повернути зупинку поїздів у містах "червоної" зони – УП).

– У червоній зоні ви будете перебувати п’ять днів – до 7 серпня, а потім буде перегляд?

– Ми звернулися до голови обласної комісії з надзвичайних ситуацій, до керівника державної комісії, а також до прем’єр-міністра, оскільки в нас є показники, що 2 серпня ми вже були в зеленій зоні, внести зміни, зробити позачергове засідання і виключити Тернопіль з червоної зони. Я дуже сподіваюся, що ми будемо почуті.

Ольга Кириленко, УП