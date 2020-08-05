Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рівненська і Харківська області отримали "тривожний дзвіночок" від МОЗ  

Середа, 5 серпня 2020, 09:51
Рівненська і Харківська області отримали тривожний дзвіночок від МОЗ  
reachinitiative.maps.arcgis.com

Рівненська і Харківська області ризикують потрапити у менш благополучну епідемічну зону і зіткнутися з необхідністю посилити карантин, а Вінницька й Тернопільська можуть перейти в "зелену зону".

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 5 серпня

Пряма мова: "Рівненська область і Харківська область вже одна 9 днів поспіль, інша 6 днів поспіль перевищують показники по рівню захворюваності, по динаміці захворюваності.

В той же час Вінницька область – 6-й день поспіль не перевищує 4 національних індикатори, Тернопільська область – 4-й день поспіль відповідає національним показникам, відповідно (вони) можуть бути переведені в зелений рівень епідеміологічної небезпеки.

Цю всю інформацію, залежно від цифр, ми будемо виносити на комісію ТЕБ та НС, яка буде відбуватися у п’ятницю (7 серпня – ред.)

У Харківській області зі 146 захворівших за останню добу 133 людини – це мешканці міста Харків. Вчора так само із загальної кількості захворівших (143) у Харківській області 124 були мешканці Харкова. Мені здається, там дуже напружена ситуація. Я хотів би звернути на це увагу – місцевої влади, перш за все".  

Деталі: Голова МОЗ також обурився, що деякі керівники місцевого самоврядування "чомусь почали змагатися за повноваження", хоча епідемічне зонування – це "суто цифри і суто динаміка". І робиться воно, щоб знайти баланс і "не допустити надзвичайної ситуації", наголосив Степанов.

31 липня, перед оновленням адаптивного карантину, Україну поділили на 4 зони за рівнем епідемічної небезпеки. Поділ на зони відображає інтерактивна мапа Центру громадського здоров'я МОЗ.

Показники по областях планують аналізувати кожної п’ятниці, а запроваджувати карантинні зміни відповідно до цих зон – із понеділка, що слідує за нею.

Активних хворих, за даними РНБО, зараз найбільше у: Львівській області (7 319), Києві (5 585), Івано-Франківській області (3 167), Закарпатській області (3 061) та Одеській області (2 213).

У Харківській області активних хворих 1 770, у Рівненській – 1 298, у Тернопільській – 1 243, у Вінницькій – 687.

COVID-19 у регіонах
COVID-19 у регіонах - випадки з 3 березня до 4 серпня
УП

Передісторія:

  • Хоча Київ і Львівська область стабільно були лідерами за добовим приростом нових хворих, столиця потрапила у зелену зону, а Львівщину поділили на зелену, жовту й помаранчеву зони. У МОЗ пояснили це тим, що враховуються показники за 5 днів поспіль.
  • У червону зону потрапили: Луцьк (Волинська область), Тернопіль (Тернопільська область) і Кіцманський район Чернівецької області.
  • Влада Луцька і Тернополя обурилися рішенням центральної комісії ТЕБ та НС і відмовилися повертати жорсткий карантин. Однак за рішенням "Укрзалізниці" поїзди проходять ці міста без зупинки.

Читайте також: У Києві працюють "велюрові" ресторани, а тут транспортна блокада – мер Тернополя про обурення "червоною зоною" і місцеві вибори 

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
00:32
ОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
Усі новини...
Реклама: