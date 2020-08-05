Рівненська і Харківська області отримали "тривожний дзвіночок" від МОЗ  

Рівненська і Харківська області ризикують потрапити у менш благополучну епідемічну зону і зіткнутися з необхідністю посилити карантин.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 5 серпня

Пряма мова: "Рівненська область і Харківська область вже одна 9 днів поспіль, інша 6 днів поспіль перевищують показники по рівню захворюваності, по динаміці захворюваності.

В той же час Вінницька область – 6-й день поспіль не перевищує 4 національних індикатори, Тернопільська область – 4-й день поспіль відповідає національним показникам, відповідно можуть бути переведені в зелений рівень епідеміологічної небезпеки.

Цю всю інформацію, залежно від цифр, ми будемо виносити на комісію ТЕБ та НС, яка буде відбуватися у п’ятницю (7 серпня – ред.)

У Харківській області зі 146 захворівших за останню добу 133 людини – це мешканці міста Харків. Вчора так само із загальної кількості захворівших (143) у Харківській області 124 були мешканці Харкова. Мені здається, там дуже напружена ситуація. Я хотів би звернути на це увагу – місцевої влади, перш за все".

Деталі: Голова МОЗ також обурився, що деякі керівники місцевого самоврядування "чомусь почали змагатися за повноваження", хоча епідемічне зонування – це "суто цифри і суто динаміка". І робиться воно, щоб знайти баланс і "не допустити надзвичайної ситуації", наголосив Степанов