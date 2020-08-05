Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рівненська і Харківська області отримали "тривожний дзвіночок" від МОЗ  

Середа, 5 серпня 2020, 09:51

Рівненська і Харківська області ризикують потрапити у менш благополучну епідемічну зону і зіткнутися з необхідністю посилити карантин.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 5 серпня

Пряма мова: "Рівненська область і Харківська область вже одна 9 днів поспіль, інша 6 днів поспіль перевищують показники по рівню захворюваності, по динаміці захворюваності.

В той же час Вінницька область – 6-й день поспіль не перевищує 4 національних індикатори, Тернопільська область – 4-й день поспіль відповідає національним показникам, відповідно можуть бути переведені в зелений рівень епідеміологічної небезпеки.

Цю всю інформацію, залежно від цифр, ми будемо виносити на комісію ТЕБ та НС, яка буде відбуватися у п’ятницю (7 серпня – ред.)

У Харківській області зі 146 захворівших за останню добу 133 людини – це мешканці міста Харків. Вчора так само із загальної кількості захворівших (143) у Харківській області 124 були мешканці Харкова. Мені здається, там дуже напружена ситуація. Я хотів би звернути на це увагу – місцевої влади, перш за все".  

Деталі: Голова МОЗ також обурився, що деякі керівники місцевого самоврядування "чомусь почали змагатися за повноваження", хоча епідемічне зонування – це "суто цифри і суто динаміка". І робиться воно, щоб знайти баланс і "не допустити надзвичайної ситуації", наголосив Степанов

Олена Рощенко, УП
Теми: карантинкоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Антирекорд: 1 271 новий хворий на COVID в Україні, три регіони йдуть "у ногу"

відеоТрамп заявив, що Бейрут атакували і там вибухнула бомба

відеоУ ліванському уряді назвали ймовірну причину вибуху в Бейруті

оновленоВибух у Бейруті: відомо про 50 загиблих та 2750 поранених

Новини 4 серпня: вибух в Бейруті, бойовики в Білорусі

фото, відео, оновленоУ Бейруті стався вибух: по всій столиці вибиті вікна

Усі новини...
карантин
Мер Тернополя проігнорував рішення про "червону зону": все працює
У Києві працюють "велюрові" ресторани, а тут транспортна блокада – мер Тернополя про обурення "червоною зоною" і місцеві вибори 
У реанімаціях Івано-Франківська не залишилося вільних місць
Останні новини
10:09
Як розрахувати середній бал шкільного свідоцтва. Інструкція від МОН
09:55
фото У Польщі затримали 6 українців за підпільне виробництво цигарок
09:51
Рівненська і Харківська області отримали "тривожний дзвіночок" від МОЗ  
09:39
Офіційно: Ярославський став новим власником банку "Кредит Дніпро" Пінчука
09:36
Мер Тернополя проігнорував рішення про "червону зону": все працює
09:34
Українські дипломати у Бейруті не постраждали, в одного вилетіли шибки - МЗС
09:29
Офіційний курс: гривня і далі слабшає
08:56
Антирекорд: 1 271 новий хворий на COVID в Україні, три регіони йдуть "у ногу"
08:49
Вибух у Бейруті було чути на Кіпрі
08:38
"Суспільне" починає прийом заявок на листопадове "Дитяче Євробачення"
Усі новини...