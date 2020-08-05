Рівненська і Харківська області отримали "тривожний дзвіночок" від МОЗ  

Рівненська і Харківська області ризикують потрапити у менш благополучну епідемічну зону і зіткнутися з необхідністю посилити карантин, а Вінницька й Тернопільська можуть перейти в "зелену зону".

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 5 серпня

Пряма мова: "Рівненська область і Харківська область вже одна 9 днів поспіль, інша 6 днів поспіль перевищують показники по рівню захворюваності, по динаміці захворюваності.

В той же час Вінницька область – 6-й день поспіль не перевищує 4 національних індикатори, Тернопільська область – 4-й день поспіль відповідає національним показникам, відповідно (вони) можуть бути переведені в зелений рівень епідеміологічної небезпеки.

Цю всю інформацію, залежно від цифр, ми будемо виносити на комісію ТЕБ та НС, яка буде відбуватися у п’ятницю (7 серпня – ред.)

У Харківській області зі 146 захворівших за останню добу 133 людини – це мешканці міста Харків. Вчора так само із загальної кількості захворівших (143) у Харківській області 124 були мешканці Харкова. Мені здається, там дуже напружена ситуація. Я хотів би звернути на це увагу – місцевої влади, перш за все".

Деталі: Голова МОЗ також обурився, що деякі керівники місцевого самоврядування "чомусь почали змагатися за повноваження", хоча епідемічне зонування – це "суто цифри і суто динаміка". І робиться воно, щоб знайти баланс і "не допустити надзвичайної ситуації", наголосив Степанов.

31 липня, перед оновленням адаптивного карантину, Україну поділили на 4 зони за рівнем епідемічної небезпеки. Поділ на зони відображає інтерактивна мапа Центру громадського здоров'я МОЗ.

Показники по областях планують аналізувати кожної п’ятниці, а запроваджувати карантинні зміни відповідно до цих зон – із понеділка, що слідує за нею.

Активних хворих, за даними РНБО, зараз найбільше у: Львівській області (7 319), Києві (5 585), Івано-Франківській області (3 167), Закарпатській області (3 061) та Одеській області (2 213).

У Харківській області активних хворих 1 770, у Рівненській – 1 298, у Тернопільській – 1 243, у Вінницькій – 687.

COVID-19 у регіонах - випадки з 3 березня до 4 серпня УП

Передісторія:

Хоча Київ і Львівська область стабільно були лідерами за добовим приростом нових хворих, столиця потрапила у зелену зону, а Львівщину поділили на зелену, жовту й помаранчеву зони. У МОЗ пояснили це тим, що враховуються показники за 5 днів поспіль.

У червону зону потрапили: Луцьк (Волинська область), Тернопіль (Тернопільська область) і Кіцманський район Чернівецької області.

Влада Луцька і Тернополя обурилися рішенням центральної комісії ТЕБ та НС і відмовилися повертати жорсткий карантин. Однак за рішенням "Укрзалізниці" поїзди проходять ці міста без зупинки.

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