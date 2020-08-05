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Напад на жінку у поїзді: в УЗ шукають того, хто кришує схему з пасажирами без квитків 

Середа, 5 серпня 2020, 13:51

Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко заявив, що в залізниці проводять службове розслідування, аби вийти на того, хто "кришує" побори між провідниками та пасажирами без квитків.

Джерело: Facebook-сторінка Лещенка

Пряма мова: "Ми маємо дати відповідь на системну проблему, коли провідники за гроші підсаджують пасажирів. Ця система поборів існує багато років, і не може функціонувати без централізованого "кришування".

Зараз відбувається службове розслідування дій керівника філії "Пасажирська компанія" Максима Міняйла щодо корупції, викритої під час обшуків СБУ та НАБУ.

Мною як членом наглядової ради ініційовано перед оновленим підрозділом економічної безпеки УЗ вивернути назовні всю вертикаль поборів з безбілетних пасажирів, та встановити, хто стоїть на вершині цієї корупційної піраміди".

Деталі: За словами Лещенка, історія із нападом чоловіка без квитка на Анастасію Лугову в купе поїзда вивернула назовні внутрішні проблеми Укрзалізниці.

Член наглядової ради додав, що компанія потребує реформування.

 

Нагадаємо

  • В ніч на 31 липня на Анастасію Лугову у поїзді напав невідомий чоловік, одягнений лише в труси. Він спочатку побив жінку, а потім почав до неї приставати на очах у її сина. 
  • Нападником виявився раніше судимий Віталій Рудзько 1975 року народження. Солом'янський райсуд Києва арештував чоловіка, якого звинувачують у нападі на Лугову, на 2 місяці без права внесення застави.
  • Лугова побоюється, щоб нападника не визнали психічно хворим. За її словами, чоловік все робив усвідомлено і продумав кожну деталь. 
  • 4 серпня в УЗ повідомили, що звільнять провідницю і частину працівників поїзда Київ-Маріуполь, де чоловік без квитка побив і намагався згвалтувати пасажирку.

Українська правда
Теми: УкрзалізницянападЛещенко


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