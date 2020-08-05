Україна готова направити до Лівану допомогу та рятувальників
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна уже звернулася і готова направити допомогу до Лівану у зв'язку з вибухом у Бейруті.
Джерело: засідання уряду 5 серпня
Пряма мова: "Вчора відбулася трагедія в Бейруті... Жахливий вибух. Наші співчуття і слова підтримки всьому ліванському народу... Україна вже звернулася до Ліванської республіки з пропозиціями про надання необхідної допомоги і нашими рятувальниками.
Відповідний загін готовий вилетіти в будь-який момент у разі потреби. Наскільки я знаю зараз триває засідання уряду в Лівані. Вони будуть приймати рішення якого кшталту допомога їм потрібна. Україна готова долучитися всіма можливими способами".
Деталі: Прем’єр попросив МЗС постійно інформувати громадськість щодо того, чи немає серед потерпілих українців.
Шмигаль додав, що в разі потреби в Україні готові надавати всю необхідну допомогу.
Передісторія:
- Увечері 4 серпня в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.
- Внаслідок вибуху щонайменше 78 людей загинули та близько 4 тисяч отримали поранення.
- Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.
- Згодом ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину.
- Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.