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Україна готова направити до Лівану допомогу та рятувальників – прем’єр

Середа, 5 серпня 2020, 13:57

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна уже звернулася і готова направити допомогу до Лівану у зв'язку з вибухом у Бейруті.

Джерело: засідання уряду 5 серпня

Пряма мова: "В разі потреби ми готові надавати всю необхідну допомогу. Україна вже звернулася до Ліванської республіки з пропозиціями про надання необхідної допомоги і нашими рятувальниками.

Відповідний загін готовий вилетіти в будь-який момент".

Доповнюється...

Теми: ЛіванвибухУкраїнаШмигаль


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