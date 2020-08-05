Україна готова направити до Лівану допомогу та рятувальників – прем’єр
Середа, 5 серпня 2020, 13:57
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна уже звернулася і готова направити допомогу до Лівану у зв'язку з вибухом у Бейруті.
Джерело: засідання уряду 5 серпня
Пряма мова: "В разі потреби ми готові надавати всю необхідну допомогу. Україна вже звернулася до Ліванської республіки з пропозиціями про надання необхідної допомоги і нашими рятувальниками.
Відповідний загін готовий вилетіти в будь-який момент".
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