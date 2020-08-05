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Україна готова направити до Лівану допомогу та рятувальників

Середа, 5 серпня 2020, 13:57
Україна готова направити до Лівану допомогу та рятувальників

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна уже звернулася і готова направити допомогу до Лівану у зв'язку з вибухом у Бейруті.

Джерело: засідання уряду 5 серпня

Пряма мова: "Вчора відбулася трагедія в Бейруті... Жахливий вибух. Наші співчуття і слова підтримки всьому ліванському народу... Україна вже звернулася до Ліванської республіки з пропозиціями про надання необхідної допомоги і нашими рятувальниками.

Відповідний загін готовий вилетіти в будь-який момент у разі потреби. Наскільки я знаю зараз триває засідання уряду в Лівані. Вони будуть приймати рішення якого кшталту допомога їм потрібна. Україна готова долучитися всіма можливими способами".

Деталі: Прем’єр попросив МЗС постійно інформувати громадськість щодо того, чи немає серед потерпілих українців.

Шмигаль додав, що в разі потреби в Україні готові надавати всю необхідну допомогу.

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛіванвибухУкраїнаШмигаль
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